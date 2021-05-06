美國銀行（BoA）基於工業金屬銅需求上揚和庫存減少，全球銅短缺的風險上揚，預期2025年前銅價上看每公噸2萬美元。此外，美國對沖基金Livermore Partners亦預期銅價可望在未來5至10年升抵2萬美元。

美銀分析師魏德瑪（Michael Widmer）在報告中指出，目前的銅庫存量只夠使用三周，偏偏此時全球開始重啟經濟，故預期銅市將出現短缺，2021年與2022年庫存將進一步下滑。

銅價繼日前升破每公噸1萬美元大關，寫下10年來首見後，魏德瑪表示，基於當前環境和庫存枯竭，未來幾年銅價可能升至每公噸1.3萬美元。

美銀在報告中預測，繼2021年與2022年銅供不應求後，2023年與2024年銅市供需可望回復平衡，之後再出現短缺，到了2025年庫存將進一步下降。

魏德瑪表示，銅廢料供給舉足輕重，依據美銀分析顯示，冶煉廠與精煉廠的廢料用量可能由2016年的4,200公噸，增加至2025年的6,700公噸。如果次級原料市場的供給未見加，銅庫存可能在未來3年耗盡，造成更劇烈的價格波動，可能讓銅價站上每公噸2萬美元。

美國對沖基金Livermore Partners創辦人紐豪瑟（David Neuhauser）的看法與魏德瑪相呼應，他表示，美元貶值和綠色基礎建設趨勢，協助推動銅價上揚。

紐豪瑟認為銅是新石油，未來5至10年銅價可能上看每公噸2萬美元。銅是Livermore現階段最偏愛的大宗商品。

高盛亦是看好銅價後市的投行之一，但看法不如美銀或Livermore樂觀。高盛表示，需求增加與供給緊繃將支撐銅價漲勢，預估2025年銅價上看1.5萬美元，約較目前水準再上漲50％。

隨著全球經濟逐漸復甦，電動車電池與半導體佈線等領域對銅需求揚升，帶動價格勁揚。

(工商 )