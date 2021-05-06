在印度4月新冠肺炎（COVID-19）疫情失控、醫療體系陷入崩潰之時，全球發揮人道精神，緊急向其捐贈氧氣、藥品等醫療物資。不過「英國廣播公司」（BBC）6日指出，印度政府對物資的整理與分配過於緩慢，有些疫情嚴重的地區至今仍未獲得任何緊急援助物資。

BBC指出，目前呼吸器、藥品、氧氣製造機等醫療物資，正持續自全球湧向印度，僅在1日期間，便有25趟航班逾300噸物資送達印度，但這些緊急用品大多被放在倉庫中等待清點；當地官員透露，首批送達印度的緊急援助物資，在倉庫待了超過一個星期才開始對外發放。

印度南部克勒拉省（Kerala）衛生局長柯布拉加德（Rajan Khobragade）告訴BBC，該省疫情嚴峻，本週已新增近4萬確診病例，但至今仍未獲得任何來自外國的援助物資；克勒拉省長維加揚（Pinarayi Vijayan）5日已致信印度總理莫迪（Narendra Modi），呼籲其盡快向該省提供氧氣。

印度醫護協會（Healthcare Federation of India）會長馬哈揚（Harsh Mahajan）表示，印度政府並未提供關於如何或何時領取援助物資的資訊；印度樂施會（Oxfam）官員阿南德（Pankaj Anand）也認為，恐怕沒有任何人清楚物資上哪去了。

根據報導，外國援助物資須先交給印度紅十字會，由其帶過海關，再交給印度衛生與家庭福利部旗下國營企業HLL Lifecare負責運送；期間由於物資包裝不一，印度政府還須先開封清點再重新裝箱，導致物資難以迅速向外發放。

不過印度政府強烈否認物資分配出現延宕，強調其已引進簡化過的新標準作業程序（SOP），正每天24小時不間斷地向各地發放物資，到4日為止已有31個省的38個機構獲得物資。

(中時新聞網)