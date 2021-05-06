林禹（左）、鄭暐達男男激吻。（三立提供）

林禹、鄭暐達首次在台視、三立週日偶像劇《戀愛是科學》挑戰男男CP，劇情描述林禹在健身房巧遇前男友，前男友帶著新歡不斷挑釁，鄭暐達見狀馬上跳出來假扮林禹男友，並上演忘情激吻橋段。林禹、鄭暐達都是彼此螢幕前的男男初吻，開拍前一晚兩人都非常緊張，但拍完後卻異口同聲表示未來只想跟對方組男男CP，其他人都不行。

林禹在接戲得知該角色會有男男吻戲時，因為不知道對手是誰，一開始有些忐忑，後來看到鄭暐達本人，跟他聊過天後，放下心中大石，默默覺得「好喔！來吧！」他事前在家做了很多心理準備，不料到了現場還是很緊張，心想：「天啊，我真的要拍男男吻戲了嗎？」剛開拍時林禹還是很放不開，拍起來有些綁手綁腳，但好在和鄭暐達夠熟識、默契佳，拍到後來就完全放開了，開始會在導演喊拍攝前對鄭暐達做鬼臉、假裝吐口水，放鬆一下彼此的心情，還笑說自己是一個專情的人，只想跟鄭暐達組男男CP，兩人戲內外的好感情不言而喻。

鄭暐達在接這部戲時，同樣也知道是男男的角色設定，當時他認為身為專業的演員，有能力也能克服心理障礙去勝任這個角色，他回憶起當時的心情：「第一次要跟男生接吻，對於男生嘴唇的觸感有無限猜測，前一晚我還在想林禹的嘴唇親起來會不會像鱷魚嘴唇。」拍完後他開玩笑說：「我首次男男的初吻就獻給林禹，我覺得林先生賺到了！」其實拍攝當天鄭暐達一直放不開，他原本以為只需要親到就可以，但導演希望這個吻可以更細膩，再多一些對對方的渴望和熱情，最後在一大堆NG鏡頭後，終於呈現出讓工作人員不斷「姨母笑」的激吻場面。

鄭暐達透露即使已經做好心理建設，拍攝這場吻戲仍讓他承受極大的心理壓力，因為導演對情緒的要求與多次不同鏡位拍攝，「光一個鏡頭就要拍很多次不同的角度，有點超出內心的負荷，好在我的對手林禹一直表現冷靜，從他的眼神中，可以感受到他在跟我說：『加油，快結束了！』真的很欣慰我的夥伴是他。」他表示拍完該劇後，短期內應該不會再接BL劇，但如果對手還是林禹就另當別論，「除了林禹，我也不想再跟其他人組男男CP了。」鄭暐達表示若現實中，朋友碰到劇中巧遇前男友的情況，他還是會跳出來假扮男友幫朋友出氣，但他笑說：「只是這次不是動口親人，而是動口罵人了。」

(中時 )