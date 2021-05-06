味全龍在澄清湖迎戰統一獅，原本要派洋投鋼龍先發，賽前臨時換林政賢，3局失4分讓球隊開局處於落後，不過味全龍展現韌性，從6分落後的情況下在9局下半追平比數，隊長林旺衛關鍵時刻敲出再見安，以8比7逆轉勝，味全對戰統一獅9連不勝後終於贏球了。

鋼龍賽前突然因為手肘傷勢沒先發，味全龍改由本土左投林政賢先發，他本季以中繼為主，臨危受命上場結果壞球連發，丟3局被敲3安但有6四死球，失6分有4自責分退場。

前4局統一獅就取得6比0領先，味全龍責在比賽後段開始追分，6下靠林驛騰2分炮破蛋，雖然8上統一獅多添1分，不過8下味全龍在滿壘時，靠吳東融清壘打追到5比7。

比賽在9局下半上演大逆轉，面對統一獅終結者陳韻文，味全龍小將郭天信敲出陽春炮，為他個人生涯首轟，比賽只剩1分差，劉基鴻敲出二壘打，並趁對手轉傳失誤上到三壘，赫雷拉敲安追平，隨後隊長林旺衛代打，敲出關鍵安打攻下超前分，最後味全龍以8比7上演驚奇逆轉秀，這是林旺衛生涯首次再見安，也是味全龍回歸後首場再見比賽。

(中時 )