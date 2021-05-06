英國和法國今天分別派出軍艦和海岸巡邏艇前往英國海峽群島（Channel Islands）澤西島附近海域，雙方因英國脫歐後漁權爭執導致彼此緊張關係升高。

今天清晨大約有50艘法國漁船聚集在英國澤西島（Jersey）主要港口附近進行抗議，促使英國首相強生（Boris Johnson）派出兩艘海軍艦艇前往該區域，法國也跟著派出兩艘海岸巡邏艇。法國抗議漁船船隊於中午過後不久，開始離開澤西島沿岸返航。

負責歐洲事務的法國國務秘書波恩（Clement Beaune）今天說，英國在海峽群島澤西島部署海軍艦艇「不會嚇到」法國，澤西島正是英法兩鄰國在英國脫歐後捕魚權爭執的對峙核心。

波恩告訴法新社，他已經跟英國負責與歐盟關係的部長佛羅斯特（David Frost）交談。波恩說：「我們的希望不是出現緊張局勢，而是快速、全面實施（脫歐）協議。」

澤西島政府表示，澤西島官員已同意會見法國拖網船隊代表，法國拖網漁船船隊集結澤西港，抗議限制捕魚權。

澤西島對外關係官員高斯特（Ian Gorst）在澤西島政府發表的聲明中說：「我們今天上午會見法國漁業領導人，聽取他們對捕魚權的關切。」

法國總統府官員今天表示，法國熱切希望英國海峽群島澤西島的情況不會惡化，法國漁民已經抗議英國脫歐後捕魚限制。

這位法國總統府官員說，法國認為澤西島局勢平靜，但他也表示，英國在這個問題上的措辭升高緊張。

(中央社)