愛情電影《只有蕓知道》由知名導演馮小剛改編自身邊摯友的真實愛情故事。馮小剛對電影中的每一場戲的台詞都精雕細琢，片中一場女主角楊采鈺因重病要與老公黃軒訣別的台詞，他在拍攝前還拉著原型人物張述不斷思考與修改，邊構思著拍攝畫面，並唸道：「半路留下的那個人，苦啊！」講到自己不禁流下淚來，他的好友張述憶及往事，情緒翻湧，深吸了幾口氣，忍不住下車平覆心情。前期的完整準備，也讓演出的黃軒和楊采鈺完全入戲，黃軒說：「我一抱緊楊采鈺就哽咽了，完全不用演。」

馮小剛見此，在鏡頭後也看得紅了眼眶，被2人表演的深情所感動。楊采鈺因演出馮小剛執導的《芳華》打開知名度，作品不斷，她表示因為有原型人物，在演出上壓力很大，但她說很多場戲真的是真情流露，更表示與黃軒已經是第3次合作，她笑說：「我們演技上的感覺是越來越有默契，私下成了無話不談好朋友了呢！合作3次，到這次終於結婚了，可惜我還是先離開人世了啊。」

楊采鈺因多年在國外讀書，英文說的非常流利，但演出角色初到國外時所說的英文並沒有那麼標準，都帶著中國式英文的口音，她說突然要調整有時覺得不太容易，黃軒笑說：「楊采鈺很聰明，她就會來找我，要我唸一遍那些英文台詞給她聽，她就模仿我的口氣說英文，就達到導演的要求了。」《只有蕓知道》將於5月7日上映。

(中時 )