台灣人愛喝手搖飲，恐不知不覺對身體釀成大災難！北醫泌尿科醫師顧芳瑜表示，門診曾遇過一名年僅23歲的男子，每天喝4杯手搖飲，不知道自己已罹患糖尿病，後來因下體疼痛就醫，脫褲檢查時，他一看驚呆，發現男子「下面」竟然整個裂開還流膿。

顧芳瑜在談話性節目中指出，手搖飲喝太多，「下面」真的會爛掉，他幫該名年輕男子脫褲檢查時，驚見龜頭發炎裂開，還不斷流出白色分泌物，但男子宣稱健康檢查都沒問題，完全不知道自己罹患糖尿病，一抽血才發現，糖化血色素竟高達13，數值是一般正常人2倍。

顧芳瑜說，該名男子才23歲，因為業務工作壓力大，再加上感情問題，因此藉著喝手搖飲來紓壓，近半年來每天早晚都各喝2杯，等於一天就喝了4杯含糖飲料，長期下來導致血糖飆高，糖尿病引起下體重複感染、甚至潰爛，後來將感染的部分清除，並服用糖尿病的藥物才逐漸控制。

此外，藝人無尊也在節目中表示，他過去很愛喝可樂，幾乎不喝水，一天一定要喝一罐可樂，加上一周吃2至3次火鍋，又愛喝湯，長期下來出現膝蓋疼痛、腳踝腫脹，後來腫到連骨頭都快要摸不到，最後去看醫生驗血才發現，是尿酸過高引起痛風。

手搖飲配料熱量冠軍 不是珍珠竟是"它"

(中時新聞網)