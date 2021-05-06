繼催淚勵志的《如蝶翩翩》之後，由李帝勳和陳俊翔主演的暖心職人劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》14日起也將在Netflix上架播出。儘管「遺物整理師」是個大眾較為陌生的特殊職業，但台灣、韓國和日本的觀眾應該都會有不少共鳴，這次片商也搶先邀請李玉璽試片。他透露，私下其實不太容易落淚，但這次看完也忍不住眼眶紅。

李玉璽感性表示，其實在看本劇之前不知道有這樣的職業，透過十集不同故事劇情以及人物背景設定，感受到不同的溫馨感傷與遺憾，並反思自己會不會把身邊朋友與家人對自己的好視為理所當然，更呼籲大家「不要失去了才懂得珍惜」、「要勇敢地表達愛才不會留下太多的遺憾」。呼應著母親節即將到來，不管平日再怎樣忙碌，「愛要及時說出口」。

最近人氣爆棚的李帝勳透露本劇就如同避風港一樣，看完後心裡會覺得溫暖感到幸福，並且能獲得安慰與慰藉。出道11年靠著多部戲劇、音樂劇作品累積深厚表演張力，且以《愛的迫降》北韓F4的老么一角而打開知名度的陳俊翔形容本劇就像是空氣清淨機一樣，會讓心靈得到淨化與能量。

(中時 )