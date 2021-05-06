美國總統拜登5日表態支持放棄新冠疫苗專利保護，好讓開發中國家得以自行生產疫苗，希望盡快終結這場全球公衛危機。此舉雖順應民主黨議員與其他100多國的人道呼籲，但卻惹惱研發疫苗的藥廠。

拜登周三表示，他支持暫時放棄疫苗專利保護，一改美國先前抗拒立場。拜登政府近來承受極大壓力，外界希望美國釋出疫苗供應與技術，以協助他國對抗疫情。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）隨後聲明指出，新冠肺炎是全球公衛危機，特別情況需要特殊措施因應。她表示：「美國當局強力捍衛智慧財產權，但為了終結疫情不得不支持放棄疫苗專利。」

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在推特上發文稱讚拜登此舉，認為這是「對抗新冠戰爭的重要時刻」，同時彰顯美國領導智慧與道德高度。

南非與印度為首的國家去年10月向世界貿易組織（WTO）提議，希望能免除疫苗專利權保護，當時遭歐美等富國反對。拜登如今轉為支持放棄專利，承受最大衝擊的將是研發疫苗的藥廠。在疫苗銷售拉抬下，這些藥廠疫情期間營收與獲利大幅成長。

(工商 )