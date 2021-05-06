連俊傑導演領軍的「連想創意」團隊的爆笑校園動畫《今天誰代課？》入選有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展，從全球433件作品中脫穎而出，將與入選同類別其他9件企劃案一起角逐市場展創投MIFA Pitches，共有總獎金高達3萬歐元（約台幣102萬元）的Ciclic Prize、Disney＋ Prize跟TitraFilm Prize等3項大獎。

連俊傑有20多年的豐富動態圖像設計製作經驗，2017年專注開發具國際觀的優質台灣動畫原創IP，屢創佳績；第1個長片企劃《造雲師》即入選第54屆金馬創投，此長片的前導短片《多雲時情》去年初先完成，已入選金馬獎最佳動畫短片、2021法國克萊蒙費宏國際短片影展等21個國際影展，紀錄亮眼。

《今天誰代課？》是連想創意在2019年開發的動畫影集，講述一群象萊國小的學生如何在班長阿班的領導下，同心協力在跨不同領域、物種甚至時空的代課老師們狀況百出的課堂下存活的故事，並在解決問題的過程中學習到一些實用的知識。曾獲108年度文化部原創漫畫跨業開發補助，已順利完成第一集的漫畫線上及紙本發行，還有第一季13集的劇本及美術設定。目前在積極尋求啟動的製作資金、以及包括文字讀本、周邊授權等相關IP延伸商品的合作夥伴。這次入選MIFA Pitches希望可以獲得跨國合作的機會，如果順利啟動，預計年底可以開始製作，2023年初可以上線。

此外，曾獲文策院「文化內容開發與產業領航行動方案」支持的腦高印象公司罪系列 VR 作品，則入選安錫國際動畫影展市場展 MIFA Pitches 單元下的「Digital Experiences」類型，藉數位方式擷取傳統提線偶技藝與紙紮文化，並考據台灣的酒駕肇事數據結果與題材，並以 VR 互動敘事方式，探討無意間犯錯與陷入人間心牢。

(中時 )