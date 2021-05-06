美國物理學會（APS）在4月的會議上提出一個新遠景，隨著「韋伯太空望遠鏡」(James Webb Space Telescope, JWST)將要啟用，憑著它強大的偵搜功能，我們可能在5到10年內就找到外星生命的所在位置。

「有趣的工程」(Interesting Engineering)報導，俄亥俄州州立大學研究生凱普里斯·菲利普斯（Caprice Phillips）說：「韋伯望遠鏡的功能非常強大，它可以僅花60個小時的時間，就能具體檢測到太陽系外行星的生命特徵。這種分析速度可以快速的過濾掉絕對沒有生命的地方，留下的就是可能的。我真的認為，我們可能會在未來5至10年內，就能找到確實有機會出現生命的其他行星。」

隨著我們對於星球出現生命條件愈來愈豐富，科學家也大膽的尋找非地球型行星的生命可能所在地，比如「氣體矮行星」(Gas dwarf planets)就是其中一種目標。氣體矮行星也稱「迷你海王星」(Mini-Neptune)，是指一種比直徑地球大2倍，卻又小於海王星(海王星直徑是地球4倍)的行星。這種行星已被發現確實存在，豐富的大氣層確保了它的氣候可能維持在液態水，如果它含有氨，那麼就可能再進一步出現複雜分子，也就有可能出現生命。但是令人遺憾的是，由於我們的太陽系中沒有這種行星，所以對它的看法都是猜測。

韋伯太空望遠鏡預計於今年10月發射升空後，這架巨大的太空望遠鏡有一個6.4公尺的的主鏡，尤其尺寸太大，需要像摺紙一樣折疊才能收容進火箭裡。而且它安放的位置還遠離地球，位在第2拉格朗日點上，使得它避免掉哈伯太空望遠鏡的困境：視野有一半被巨大的地球所遮蔽。

上個月，使用哈伯太空望遠鏡的科學家發現了一個奇特的系外星行GJ 1132，它的直徑比地球大，科學家猜測它可能原先是一個氣體行星，但是大多數的氣體已被母星的輻射給吹散，然後又因火山活動而形成了第二代大氣層。這個過程與地球相似，地球也經歷過早期大氣層與再生大氣層的發展歷程。

儘管這個行星離它的母恆星太近，僅有1.6天就完成公轉，所以它確實不太可能出現生命。但是這一發現意味著系外行星的種類與演化是複雜的，「可居住」與「不宜居住」之間如何分類，能比我們想像的要複雜得多。未來韋伯太空望遠鏡可望帶來更詳細的資料，或許能夠找到更多系外行星，以及可能有生命的行星。

(中時新聞網)