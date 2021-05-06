全球棉花供給大國之一印度疫情失控，每日確診數達30多萬人居高不下，衝擊全球棉花供給進而價格上漲，而受惠棉價的上漲，分析師表示，紡織產業曾一度被稱為夕陽產業，然隨著需求激增、棉價上揚，可能會成為台股的一匹黑馬。

由於全球經濟重啟的需求激增，原物料的短缺加劇，鋼價、貨櫃、棉花等原物料價格持續飆升，其中棉花又因棉花供給大國印度疫情惡化，導致供給雪上加霜，促使的棉花價格走高，儒鴻、聚陽和南紡等紡織產業惠及棉價上升，近期股價勁揚。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，歐美民眾接種完疫苗出來消費，需求的上升，帶動美國紡織產業股價上揚，如美國最大服飾品牌之一的GAP，今年股價就大漲了70%。

蔡明彰指出，新冠疫情的變化史無前例，有非常大的需求將在紡織業爆發，像台灣2家成衣大廠儒鴻、聚陽近期漲勢非常驚人，高價股現在不是電子在創高，而是傳產在創新高；他強調，「今年傳產一定是在上游的原料」，像中鴻、中鋼都是上游，所以股價飆漲，因此像聚陽這種漲幅，就非常值得關注他們的上游原料。

里昂證券針對紡織上游供應鏈的最新調查顯示，來自下游布料和服飾的需求依然強勁，不僅反映在鴻儒Q1營收亮眼表現上，也將延續至Q2營運，預測營收有望季增8%，年增62%。

鴻儒今（6日）收盤價為568元，今年迄今漲幅約35.8%；聚陽今收在253元，今年迄今漲幅約32.4%。

(中時新聞網)