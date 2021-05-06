華航機師接連染疫，引發諾富特飯店群聚感染，成為防疫一大破口。交通部觀光局今（6）日先開罰諾富特飯店15萬元，但衛福部長陳時中表示，將與桃園市政府、交通部民航局、華航開會釐清權責，華航可能因機師染疫控管不佳遭罰百萬元，諾富特則要面對桃園市府開罰。

民航局曾因紐西蘭籍機師違反防疫規定確診，對長榮航空祭出100萬元罰款，前車之鑑不遠，如今華航多位機師接連交互染疫，顯示華航管理疏失難辭其咎，恐將面臨最高100萬元重罰。

諾富特飯店使用非防疫旅館範圍作為機組員檢疫場所，以致發生機組員、員工及家屬多人染疫，已影響公共防疫衛生，顯已損害國家利益及確有損害消費者生命、身體、健康之虞，今交通部觀光局依發展觀光條例第53條第1項規定，裁處罰鍰15萬元。

不過諾富特飯店也受桃園市政府管轄，桃園市長鄭文燦受訪指出，諾富特飯店一館是觀光飯店，沒有申請為防疫旅館，卻讓檢疫機組員與一般旅客混住。桃園市府可依《傳染病防治法》對諾富特開罰，待桃市府清查後，每一違規行為，最高可罰1.5萬元。

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(中時新聞網)