受惠新冠肺炎疫情影響趨緩，客戶需求及訂單明顯回升，汽車與醫療零組件廠宇隆（2233）6日公布自結4月合併營收3.09億元、年增66.93％，累計今年前四月合併營收10.96億元、年增46.95％。

宇隆強調，2021年營收高成長動能，除汽車多款零組件滲透率持續攀升、汽車關鍵零組件，及新項目出貨不斷增加外，自行車零組件在電動及一般自行車訂單帶動下，預估2021年營收可呈現高成長的走勢。 宇隆客戶囊括全球汽車零件供應大廠，包括 Bosch、日本Denso、Aisin、Hitachi、美國變速箱大廠Borg Warner 及世界最大糖尿病藥廠 Novo Nordisk、Smiths Medical等。至於宇隆所生產的引擎噴油嘴零件，更是供應BMW、賓士及福斯等一線車廠。

宇隆近期在電動車及氫燃料電池車的業務開拓，也獲得重大突破，主要體現在先進駕駛輔助系統（ADAS）相關零組件的開發，包括智能煞車系統、安全系統（車用監控鏡頭及車用感知器）、氫燃料電池車的電池儲能系統，已完成樣品開發，並交付客戶。

上述項目即將進入批量生產階段，預計2021年底可小量出貨，2022年有機會開始爬坡量產，加上公司自行開發的新產品，可為未來營運挹注新成長動能。

(工商 )