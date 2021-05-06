台股本周連跌3日後，今(6)日開高震盪，接近午盤時翻黑，在台積電等權值股急拉尾盤下，收盤上漲150.92點，收在16994.36點，成交值達4899.24億元，加上盤後等交易達4959.57億元，雖已經較先前天量收斂，但是當沖占比又在上升，顯見台股短線熱度依舊，其中貨櫃三雄的陽明、長榮成交金額都創不小的量。

根據台灣證券交易所統計，6日當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重達44.41%、成交金額逾2202.88億元；當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重44.46%、成交金額逾2205.18億元。台股當沖占比則日連3日達到4成以上，為今年以來首見。

台股各類股方面，權值股台積電開高走低，一度觸及580元，尾盤買盤急拉，收在587元，聯發科平盤震盪，尾盤急拉上漲近5%，鴻海也守在平盤以上。光電族群方面，面板股開高走低，友達、群創、彩晶均出現超過7%跌勢，彩晶甚至盤中數度觸及跌停。

傳產類股以玻璃族群表現最亮眼，台玻、冠軍、中釉都觸及漲停板；鋼鐵族群則是在鋼鐵龍頭中鋼帶領，都有不錯表現；塑膠、電器電纜及金融股也都呈現上漲趨勢。

至於航運類股，有2成資金集中在該類股板塊，貨櫃三雄陽明、長榮、萬海股價出現劇烈震盪。從個股當沖比重來看，長榮、陽明的買進/賣出金額當沖比重連2日超過60%，萬海則是連3日超過60%。其中，長榮的成交金額逾361.21億元，當沖買進金額逾224.57億元、當沖賣出金額225.02億元，陽明的成交金額逾415.68億元，其中當沖買進成交257.91億元、當沖賣出成交金額256.72億元，本周這兩檔的每日成交金額都較先前規模達到2~3倍。

(中時新聞網)