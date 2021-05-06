中信兄弟「轉運手」官大元在37歲這年回春，今日對上樂天桃猿中繼2.1局無失分，最後兄弟以13比4拿到勝利，他不只睽違已久的勝投，也獲選為單場MVP，賽後官大元哀號自己要請飲料了。

官大元中繼2.1局只被敲1支安打、無失分，今年14場出賽共23局投球沒有任何責失，自責分率維持完美的0，此戰為他自2019年8月4日後，相隔641天拿到久違的勝投。

官大元賽後說，「上場是一個任務，勝投或中繼點等紀錄都是結果的產生，最終拿到勝投也是因為球隊有贏球，這場比賽就是我們每一天來球場的最終目的，就是贏球。」

而總教練林威助也稱讚，官大元本身就是對自己控球有自信的投手，今年能把球控在想要的位置，對他來說有利，而今年表現合乎他控球的水準。

除了勝投，官大元也獲選為單場MVP，他上一次拿到是2019年6月26日，也隔了將近2年，他賽後開玩笑說是媒體故意投票給他，才讓他要請全隊喝飲料，不過官大元的表現有目共睹，在先發投手陳琥一局爆的情況下，上振穩住局面不讓失分擴大，才有後面打線追分、張志豪滿貫彈，拿MVP實至名歸。

(中時 )