印度今年1月還在自豪其所生產的2款疫苗可以拯救世界，3月時還聲稱疫情已經到尾聲，沒想到1個月之後，第2波疫情大爆發，到目前已經2100萬人染疫，23萬人不幸死亡。資深媒體人唐湘龍指出，也就是短短1個月，印度變成人間煉獄。

根據《newtalk》今年1月11日引述《印度時報》的報導，印度總理莫迪聲稱印度將憑藉本土生產的兩種疫苗「拯救全世界」。莫迪當時表示，「印度是疫情死亡率最低、治癒率最高的國家之一。我們已經做好保護人類的準備，就靠著兩款印度製造的新冠疫苗。」據瞭解，一款是印度代工生產的AZ疫苗，另一款印度本土研發的Covaxin疫苗，但還在三期臨床試驗階段。

而印度統計至5月6日的數字，在第二波新冠疫情中，每日染疫者數目為41萬多人，新冠病毒感染民眾超過2100萬。在疫歿者方面，死亡總數達23萬人。

印度民眾抱怨總理莫迪（Narendra Modi）未制止前陣子大規模宗教與政治群聚活動，而現在疫苗數量嚴重不足，也不夠接種。莫迪擔心影響經濟成長，遲遲不敢封城，故輿論大加撻伐。

唐湘龍6日在TVBS《少康戰情室》指出，今年一月，印度總理莫迪參加達沃斯論壇視訊會議，非常驕傲說全世界都要感謝印度，因為印度戰勝了新冠病毒，控制住疫情。到3月下旬，印度衛生部長還說，疫情接近尾聲，結果一個月疫情就爆炸了！不知道為什麼，也講不出道理，也就是一個月的時間，印度就變成人間煉獄。

(中時新聞網)