庶民大頭家

國民黨立院黨團發布國策顧問黃承國與內政部長徐國勇的28秒聚餐影片，根據影片中的對話，隱約可以聽出貓膩。國民黨副秘書長柯志恩指出，民進黨約300個黨員就可以選出一個全國黨代表，對話中稱兩個表示握有600張黨員票，三個則表示握有900個黨員票。

柯志恩在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，總統蔡英文是百毒不侵，黃承國也是百毒不侵，因為黃承國在中常會跟蔡總統同框時，他還在跟總統撒嬌，說他自己已經很困擾，蔡總統聽到這句話，並沒有擺出臉色，叫他閉嘴，所以這件事顯示他們兩人的友情「堅若磐石」。因為蔡總統當初也是沒有任何派系，而是靠這些人的鞏固一步步走來，所以他們有革命的情感，並不會因為外在的風風雨雨，而有任何改變。

柯志恩指出，關於黨員選舉，大家一聽就知道，民進黨通常約300個黨員，就可以選出一個全國黨代表。所以影片對話中稱，兩個，就表示要握有600張黨員的投票，900個黨員就可握有三個黨代表。所以兩個、三個，指的就是後面有多少黨員，600或900位黨員，就是由一些人來幫繳黨費，繳了黨費，就變成是他的人。所以顯然，兩個就表示握有600個黨員票，三個，就表示握有900個黨員票。同桌的人談這些事情，徐國勇不會不知道。

柯志恩接著表示，徐國勇與黃承國等人同桌，雖然他不斷撇清說跟他照相，不需要看良民證，這點她同意。因為她自己也跑過選舉，很多人要合照，的確要與人和善，未來發生什麼事，也百口莫辯。不過，過去國民黨員跟人家合照，也不代表他們認識對方，但後來可能對方犯了罪或等等之類的，1450卻為此來羞辱國民黨員。

(中時新聞網)