中信兄弟今日派昔日第一指名投手陳琥擔綱先發，面對樂天桃猿3.2局被敲6支安打、失4分後退場，幸好在隊友火力全開下逃敗，賽後他坦言自己需加強的地方還很多，總教練林威助則認為表現還及格，仍有下次先發機會。

陳琥前3局表現不錯，尤其前2局沒被樂天打者敲出任何安打，只不過陳琥第4局控球遇上亂流，連續被敲安打後樂天攻下3分，之後隊友發生失誤，陳琥失4分後退場。

陳琥賽後說，「很久沒在一軍先發，賽前有些緊張，要加強的地方還很多，第4局比較趕一點，球路偏高所以被對手掌握，體力方面還好，但是後來身體流暢度有受影響。」

林威助則認為陳琥一開局狀況不多，但後面還是有控球不穩定的狀況出現，「以第一場比賽來看，前3局丟的來算及格，加上桃猿打線本來就很強，一開始衝比較快，所以後面還不到7、80球就有點疲勞狀況，之後還是有機會先發。」

陳琥則表示希望自己在下場先發能改善依些小細節，例如在場上應變能力、觀察打者的能力等。

(中時 )