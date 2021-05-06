婆婆大方出錢買房，還將名字登記在媳婦名下！一位女網友卻表示，自己一點也不想。她指出，婆婆替為了單身小姑買房，執意登記在她的名下，除了頭期款由婆婆出外，其餘費用一律都由她來繳。眼看自己生活負擔越來越重，小姑卻過得一天比一天奢侈，讓她感到相當火大。網友看了驚呆，坦言婆婆此舉算得超精，媳婦反而成為提款機，淪為婆家的工具人。

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」上表示，今年初婆婆出錢替單身的小姑買房，卻執意掛在她的名下，原來除了頭期款外，往後剩餘20年的房貸、水電費都要她來繳。對此，老公則解釋，買房是為了減輕小姑的負擔。

原PO質疑，小姑單身一人，自己開店，生活吃好用好，還開名車、全身名牌，不願在家住選擇在外租屋。相較之下，原PO有兩個小孩要養，老公在家工作拿少少的錢，其它費用都要她來負擔。無奈地說，「老公只想減輕妹妹的負擔，但重重的增加我的壓力。」

「她會感謝你嗎？！不會！」原PO表示，她的付出反而讓小姑的生活更加奢華，想想自己何苦賺錢給人爽，老公卻總是維護自己妹妹。「真的夠了！我真的累了。」原PO坦言，她月薪只有50K，有時都在啃之前存的老本，為自己的未來擔心，但天真的老公卻只會說「錢再賺就好不用擔心」，對此讓原PO感到火大。

文章曝光後，網友一看便指出問題核心，認為婆家其實算得超精，將房子登記在媳婦名下給她繳費，但「以後還是孩子的，孩子的還是他們的。所以妳的位置是他們的工具人」、「妳婆家人包含妳先生，賭妳一定不敢輕言賠上自己的婚姻而棄繳賣房，最天真的應該是妳，非妳老公」。

網友紛紛建議，「把房子賣掉，頭期款還給婆婆！老公、婆婆小姑沒付錢的叫她們閉嘴」、「跟她收房租啊，親兄弟都要明算帳了，何況是小姑」、「這種要求，小姑婆婆那邊很奇怪，但是答應的人更奇怪吧」、「一開始沒踩好底線就大錯特錯了」。

(中時新聞網)