文化大學的師生近日走到校園屢遭多隻「國鳥」台灣藍鵲俯衝伸利爪攻擊，對此校方特地呼籲師生經過特定區域時應留意天空，還公開多張師生遭藍鵲攻擊頭部的照片，笑說「今日新鮮熱騰騰出貨，榮登華岡最美頭飾、最帥凌空攻擊圖。」據悉，目前正值藍鵲繁殖季節，藍鵲出於本能會攻擊領域內的生物。

文化大學臉書粉絲團今（6）日公開4張照片，照片中是多隻藍鵲張開翅膀、伸出利爪，俯衝攻擊走在校園的師生們，因此校方特地PO文呼籲師生經過百花池時多留意，「請全校教職員小心些，避免被藍鵲的小脾氣掃到，聽說被打到頭真的很痛，雖不至於痛徹心扉，但後勁挺強，會痛數分鐘」。

文化大學的師生近日走到校園屢遭多隻「國鳥」台灣藍鵲俯衝伸利爪攻擊，對此校方特地呼籲師生經過特定區域時應留意天空。（圖／翻攝自文化大學臉書粉絲團）

文化大學的師生近日走到校園屢遭多隻「國鳥」台灣藍鵲俯衝伸利爪攻擊，對此校方特地呼籲師生經過特定區域時應留意天空。（圖／翻攝自文化大學臉書粉絲團）

臉書公開的4張照片中，第1張是由校內大傳系教授王翔郁所拍攝；王翔郁表示，被藍鵲打到的學生，可下載圖片分享，「華岡人被國寶藍鵲打到頭，好像挺酷的，值得炫耀分享。」校方另外再公開3張今日拍攝到的現場照片，笑說「以下三張今日新鮮熱騰騰出貨，榮登華岡最美頭飾、最帥凌空攻擊圖。」

立委賴品妤也留言說「只青睞布丁頭」，民進黨中執委鄭宏輝則說「祝福被國寶打的人都有好運」；許多校友也紛紛回應曾被攻擊過，「應該附近有巢位，老公也被打過」、「會有被掃落葉的耙子抓頭的感覺」、「因為我也曾在陽明山被牠偷襲還好當時有戴帽子沒有受傷」、「羨慕耶，被國寶打，感覺頭都鑲金了」。據悉，每年4至8月是「國鳥」台灣藍鵲的繁殖季節，出於護雛本能，牠們會攻擊或驚嚇領域內的生物，驅離可能危害雛鳥的敵人。

(中時新聞網)