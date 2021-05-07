華航機師及諾富特飯店群聚染疫風波延燒好幾天，目前已29人確診，已超越部桃21人確診群聚案。國民黨青年黨代表、飛碟聯播網「璇外之音」節目主持人李明璇質疑，政府防疫螺絲鬆了，才是破口。

李明璇6日在臉書貼文表示，政府防疫的螺絲鬆了，才是破口。決策上的錯誤包括︰1.外籍機師竟然不需要核酸檢測？這也要雙標嗎。2.讓華航人員調度方便，擅改機組人員的居檢新制。3.諾富特飯店消毒不慎，還嚴重違規混宿，把防疫旅館賣給一般去觀光的民眾住，實在離譜。4.機組人員如果能在已經施打疫苗的狀態下執勤，別說感染風險變成零，風險也會自然會降低。陳時中不喜歡認錯，一直把華航機組人員往死裡打，帶風向讓全民去指責機組人員，難道又想靠這招全身而退嗎？

李明璇認為，當發生機師染疫時，100多位機組員臨時被移去陽明山檢疫所，機師反映環境衛生骯髒，管理做法如同監獄的對待方式。陳時中竟以「集中隔離所不是旅遊場所」來回應，酸味十足，疑直接栽贓機組員想住高級飯店，讓網路輿論開始炮轟機師。

李明璇指出，華航股票大漲，疫情期間逆勢成為唯一獲利的航空公司。她質疑政府給航空公司大開方便之門，讓華航不斷派飛貨機、努力賺錢，政府卻又不給足機組人員疫苗防護，還帶風向怪他們不打疫苗才染疫？而且機組人員的隔離期未滿，華航竟然能立刻派飛，意思是完全不管潛伏期，以及先前的7+7制和5+9制，居然在居家檢疫的7天和5天內，華航隨時能派飛，是把機組人員當工具人嗎？這完全不合理！也是政府決策的嚴重失誤。

(中時新聞網)