英國廣播公司（BBC）的報導 ，全球最大的珠寶商丹麥珠寶製造商潘多拉（Pandora）宣布，將僅出售在實驗室製作的鑽石，並將停止有爭議的礦產鑽石的銷售。

古老的非洲大陸，是多種寶石的主要出產地，然而許多寶石多年來一直成為非洲軍閥的生財工具，也就是俗稱的「衝突鑽石」，或是「血鑽石」(Blood Diamonds)，這一殘酷的事實使鑽石行業備受爭議。根據俄亥俄州立大學的一則報告，非洲的鑽石礦工通常在不安全、經常致命的條件下工作，而且待遇極差，每天的工資低於1美元 。

相比之下，人工鑽石的技術持續進步，與傳統的開採鑽石相比，性能也差異不大。而且實驗室製造的鑽石帶給消費者時，還有很大的價格誘因，也杜絕了血鑽石的爭議。

潘多拉公司首席執行長亞歷山大·拉西克（Alexander Lacik）說：「基本上，實驗室可以創造出與自然鑽石相同的成果，但是代價卻低的多。雖然人工鑽石價格是天然鑽石的三分之一，但是這是正確的事情。」

潘多拉公司每年全球銷售的1億枚珠寶當中，鑽石只佔很小的比例。

然而，拉西克認為，鑽石廉價化，反而有更好的市場空間。該公司的主力鑽石首飾，起價為350美元(9784新台幣)。

雖然人工鑽石沒有衝突鑽石的可能，但是製造過程當中耗費的能量也不少，因此也受到「是否對環境友善」的質疑。對此，製造商仍在努力追求可持續發展，例如，美國最大的人造鑽石生產商Diamond Foundry，聲稱他們製作鑽石所耗用的能量，「 100％水力發電」，意味著「零碳排」。

人工鑽石和天然鑽石有什麼區別？

人工鑽石與天然鑽石本質是相同的材料。兩者都是碳的透明結晶形式組成，都有五彩繽紛的光澤。只要區別在於，大約80％的人工鑽石應用到工業用途，例如製作切削工具。

嚴格說來，人工鑽石的硬度會比天然鑽石差一點點，因為天然鑽石的形成環境是在地球深處的高溫高壓環境，形成過程可能需要1到33億年。實驗室無法重現這種極端環境，效果也就比較差。

不過，天然鑽石也可能在形成後遭外力傷害而出現瑕疵，寶石加工業就是把瑕疵給切割掉。相比之下，人工鑽石的瑕疵就少的多。

美國寶石學院（GIA）的一份報告解釋：「人工鑽石與天然鑽石只有非常細微的差別，只有經過訓練的寶石學家，以及精密設備才能發現它們。」

人工鑽石是如何生產的？

目前人造鑽石有2個製作方法，一種是高壓高溫法（HPHT），這是模仿天然鑽石的製作過程，利用2600°C的高溫機器，與超過1萬大氣壓的環境，在無氧室當中進行壓煉，這是第1種人工鑽石生產法。

另一種稱為化學氣相沉積（CVD）法，這是一種把小鑽石變成大鑽石的方式，以1枚小鑽石為種子，然後將富含碳的氣體（例如甲烷）的分子離子化，純碳就會附著在「鑽石種子」上，使其把尺寸增大。

不管哪一種方法通常，都需要一個月或兩個月的時間，才能生產出完整的鑽石。

英國廣播公司（BBC）的數據，去年 人工鑽石的產量增長到了6~700萬克拉，而開採鑽石的產量下降到1.11億克拉。

(中時新聞網)