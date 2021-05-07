曾在美國陸軍部擔任航空研究、發展和武獲副助理部長的坎布羅德（Matthew R. Kambrod）表示，北大西洋公約組織（NATO）已「名存實亡」，因為其完全依賴美軍，而美軍於歐洲的力量又不斷減弱，已使該組織無力承擔防衛歐洲的角色。

於美國陸軍服役期間曾在美國歐洲司令部（EUCOM）擔任參謀的坎布羅德直言，北約已「名存實亡」，存在於前蘇聯時代的集體安全嚇阻能力已不復存在；雖然各成員國仍定期召開會議，但在軍事能力上，已完全呈現對美軍的依賴。

但美軍對歐洲的支援能力也持續下降，在前總統歐巴馬時期，駐歐美軍戰力一度僅存冷戰全盛時期的15%；隨時待命作戰的步兵師和裝甲師、陸軍攻擊直升機，以及專門用於因應蘇聯裝甲洪流的A-10攻擊機等單位多被撤回本土，對戰略空運能力至關重要的C-5和C-17運輸機數量也持續下降。

如今，由於能用於守護歐陸安全的部隊數量十分不足，讓俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）能夠隨意威脅與其接壤的歐洲國家，且不受任何懲罰；2008年喬治亞戰爭和2014年俄羅斯吞併克里米亞都能夠證實這點，也讓歐洲國家對美國提供的安全承諾產生動搖。

坎布羅德強調，許多人希望北約用外交途徑解決問題，但若沒有力量做為後盾，外交將毫無用處。他表示，事到如今，美國只能「亡羊補牢」，盡快恢復對北約的軍事支持，才能挽救其於歐洲乃至世界範圍的外交信譽，並嚇阻對歐洲虎視眈眈的俄羅斯。

(中時新聞網)