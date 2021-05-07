大稻埕曾是全台北最豐饒繁榮之地，也是近代台灣與世界接軌的樞紐，位在其中的台北霞海城隍廟早在淡水正式開港通商之前，就已安身此處，百餘年來見證大稻埕的興隆蛻變，保佑商賈繁榮、百姓安康，至今仍是大同區重要的信仰中心。在百年廟宇前，一名男子說著流利英文，向來訪的外國旅人介紹城隍信仰。他是霞海城隍廟的文宣組組長與外語導覽員吳孟寰。

吳孟寰擔起轉譯在地信仰文化的責任，廟裡所有神祇、大小陳設他都能詳盡地解說。（攝影／李盈靜）

吳孟寰對大稻程一帶也相當熟悉，城隍廟還出版了周邊景點的導覽地圖。（攝影／李盈靜）

導覽的初心

向外國人推廣台灣之美

吳孟寰與廟方的因緣說來奇妙。18 年前，他還是位去YMCA 學英文的21 歲學生，在那裡認識也去學英文的第六代台北霞海城隍廟管理人陳文文，她的先祖正是第一代迎請城隍爺到台灣的人。期間正巧遇上大稻埕每年最熱鬧的年貨大街，因到訪城隍廟的遊客眾多，廟方急缺人手，便應陳文文之邀前去打工，吳孟寰笑說，「依稀還記得，那時光是倒平安茶，兩個禮拜就倒了22 萬杯。」

退伍後，吳孟寰曾走過台灣不少地方，發現自己對台灣文化深深著迷，「有太多是課本沒有教的東西，應該要讓更多年輕人及外國旅客知道，了解我們的生活環境到底有什麼文化。」最後他決定從廟宇出發，用不同方式推廣台灣的在地文化。

身為文宣組組長，吳孟寰負責所有推廣廟宇、甚至大稻埕的工作，自2008 年任職以來，他一路看著大稻埕街區復興、老屋活化，各國旅人穿街走巷，還被米其林指南列為三星景點，光是霞海城隍廟每年就有近5 萬名外國遊客造訪，涵蓋日本、香港、東南亞和歐美等國，而大稻埕正是一個最好的導覽舞台，時間橫跨清朝、日本時代和現代，空間連結東、西方，不管是產業、文化或建築，都能在此看到各種發展的痕跡，「大稻埕就是這麼難得，非常多元、融合，等於是一個小台灣。」因此從吳孟寰到廟裡任職以後，便開始有了外語導覽的服務。

城隍廟的外語導覽並非固定舉行，而是採事先預約安排，每次導覽時間不一，依據參訪者需求，可以短至10分鐘，也可以長達半小時，但其實更多的導覽機會，來自吳孟寰的「隨機搭訕」，只要在廟裡看到外國人，他就會主動上前，「我是非典型學英文的人，文法可能不是這麼正確，但卻很敢講。」他笑著說。

廟門關閉之後依舊能參拜的金色城隍爺，被吳孟寰幽默詮釋為如同24小時的便利商店。（攝影／李盈靜）

2017臺北世大運期間，荷蘭水球隊選手前往台北霞海城隍廟體驗參拜流程。（圖／台北市觀光傳播局）

導覽的特色

讓外國人秒懂台灣文化

對他來說，開口講英文不難，最大的挑戰是如何把大稻埕悠久的歷史和深厚的信仰文化，傳遞給不同文化背景的旅人明白，「我會用一個比較淺顯易懂的方式，讓他們可以直接進入這個空間裡。」

比如說起大稻埕，過去這裡是「the place of rice drying」；而城隍爺的角色和意義，吳孟寰則是運用城市守護神「City God」以及祂另一個身分法官審判者「Judge」來詮釋。至於神桌上的配屬眾神，可看作是辦公室的幕僚，一旁站立的大尊神像，如七爺、八爺，則負責外務。

除了基本介紹，吳孟寰還會發想一些有趣的比喻。像是廟外有尊金色的城隍爺，當廟門關閉時，信徒仍可參拜，就像「便利商店」，24小時都在；介紹廟裡供奉的義賊廖添丁時，便直接比擬他是台灣版的「羅賓漢」（Robin Hood）。談起名聲遠播的月老時，則以「Matchmaking God」來形容，順便指著桌上的「engagement cookies」說，每年有高達6,000對新人，會帶著他們的喜餅前來答謝，「用現代的語彙，把台灣信仰文化變得生活化，外國人聽了就會覺得津津有味。」

雖然全程以英文導覽，但吳孟寰一定會讓外國人體驗一件事，那就是在拜拜時，請他們嘗試用中文念三句口訣：「城隍爺做主，月下老人幫忙，眾神明保佑。」一時間各國口音此起彼落，或許說得不夠標準，但對外國人來說，絕對是難以忘懷的新鮮體驗。

導覽的本質

不只翻譯更是轉譯

每天面對形形色色的外國旅人，吳孟寰也有許多有趣回憶。曾有人比照歐美的小費文化，在導覽結束時塞小費給他，吳孟寰連忙拒絕，請對方捐到功德箱裡，並說明捐錢的用意是為了積累福報。還有一次快關廟門時，突然來了十多位荷蘭人，眾人遞上一張紙，上面只寫著大大的三個中文字「拜月老」，吳孟寰立刻明白對方來意。

他也曾在2017 臺北世大運時，接待當時引起話題的荷蘭水球隊選手。廟裡工作人員紛紛綁上去永樂布市買來、代表荷蘭水球隊的橘色布條，還特別輸出白底橘字的歡迎海報，讓選手們印象深刻。吳孟寰也曾帶月老去日本交流，巡迴了好幾個城市，抵達靜岡時，還有人特別從東京開了兩小時的車前來還願。

對吳孟寰來說，外語導覽員的工作使命不只是「翻譯」，更是「轉譯」，亦即用淺顯易懂的方式，向外國人講述在地歷史和信仰文化，「更進一步說，如何把真正的台北呈現在外國友人面前，是導覽員的重要任務。」他將一直不斷地說下去，讓更多旅人都能感受台北的城市之美。

BOX：

吳孟寰（攝影／李盈靜）

姓名：吳孟寰

職業：台北霞海城隍廟文宣組組長、外語導覽員

特質：熱愛台灣文化、樂於分享、勇於跟外國人攀談。

工作任務：澈底了解台北霞海城隍廟與大稻埕的歴史，並内化成自己的知識，再轉譯成其他語言，讓到訪的外國人輕鬆了解台灣文化。

核心理念：向國外旅客點出台北霞海城隍廟不只是旅遊景點，還是蘊藏著台北、甚至是台灣重要歴史的舞台。

本文作者：陳怡如

(本文摘自《台北畫刊5月號640期》)

《台北畫刊5月號640期》

(中時新聞網)