1名30歲的工程師包先生，因平時工作壓力大，最愛在閒暇之餘享受美味的甜點零食來紓解壓力。這樣的型態長久下來，外型看起來僅算是中等身材，直到包先生到北投健康管理醫院健康檢查，才發現已有重度脂肪肝，報告裡也指出肝功能已發生異常、血脂肪也全數超出標準值。更震驚的是看似常見的脂肪肝，若不立即改善生活型態及改善飲食習慣，恐讓自己越來越靠近肝病3部曲。

包先生看著高解析度超音波檢查影像，整個肝臟呈現白色霧濛濛，沒有飲酒習慣的他也不禁詢問醫生，為何自己還很年輕也沒有飲酒習慣，但肝臟卻已發生問題？

肝臟演變成脂肪肝的原因可分成2大類：「酒精性脂肪肝」及「非酒精性脂肪肝」。大部分的人對於肝臟的認知，都認為過度飲酒才會造成肝臟的傷害，事實上現代人飲食較精緻、活動量少， 導致三高症狀（高血脂、高血糖、高血壓）、肥胖等現代文明病頻頻找上門，也就容易引發非酒精性脂肪肝。

以包先生為例就屬於非酒精性脂肪肝，因長久下來的不良飲食習慣，飲食精緻且高熱量，造成罹患脂肪肝的機會大幅提升。當飲食所攝取的熱量過多時，就容易轉換為脂肪儲存在肝臟中，當脂肪超過肝臟5%以上時，就稱為脂肪肝。

國人常見的糖尿病、肥胖、血脂異常、代謝症候群等疾病經常併發脂肪肝。「脂肪肝」是現代人常見的文明病，全球每4人就有1名是非酒精性脂肪肝病患者。隨著飲食西化，國人罹患脂肪肝的比例也越來越高，在台灣的盛行率約為11.4%至41%。

脂肪肝雖然常見，但千萬勿因常見而輕忽。有脂肪肝的患者中，約有10%至20%的人會進展成非酒精性脂肪肝炎；約25%至50%的非酒精性脂肪肝炎患者的病情會持續惡化成肝纖維化，甚至可能發展成嚴重影響肝功能的肝硬化及肝癌，即所謂的肝病3部曲：肝炎、肝硬化、肝癌。

脂肪肝目前並無有效的藥物可供治療，梁程超副院長建議可以從日常生活中應調整良好飲食習慣，減少高熱量，精緻碳水化合物及甜食攝取，培養運動習慣和控制體重達到改善。

脂肪肝初期幾乎沒有症狀，多數人是健康檢查時意外發現有脂肪肝。腹部超音波是檢查肝臟健康的利器，可有效診斷有無脂肪肝的形成。若發現已是中、重度脂肪肝，建議可搭配零輻射磁振造影（MRI）施打肝細胞特定性顯影劑的檢查，可更完整觀察肝臟狀態、彌補超音波可能存在的死角，達到更準確的判斷。

(中時新聞網)