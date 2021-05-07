【回憶殺】過去常看本土劇的觀眾，相信對女演員李沛綾（原藝名李佩怡）不陌生，她曾拍過《劉伯溫傳奇》、《台灣靈異事件》、《飛龍在天》、《金枝玉葉》等作品，2005年與台中地主之子男友戴勝利，逐漸淡出螢光幕，16年過去了，現年44歲的李沛綾外型依舊凍齡，和兒子站在一起就像姐弟。

李沛綾18歲踏進演藝圈，因外型冷艷，經常接演反派女角色，成為台劇的「惡女專門戶」，由於演技實在太逼真，許多觀眾常看到生氣，走在路上巧遇她，還會怒嗆：「妳怎麼這麼壞！」正因為如此，在觀眾心中留下深刻的印象。

李沛綾曾是民視當家花旦。左為陳仙梅、陳美鳳、韓瑜。（圖／中時資料照）

不過，李沛綾選擇在演藝事業巔峰結婚，28歲嫁給台中地主之子男友戴勝利，跟著丈夫定居台中，婚後生下一子，就鮮少再拍戲，根據《ETtoday新聞雲》報導，李沛綾與老公沒避孕近10年，卻怎樣都無法再自然懷孕，首次嘗試試管嬰兒馬上成功，冒著42歲高齡平安產下寶貝女兒。

專心當人妻人母的李沛綾，並沒有放棄學習的機會，除了經營佔地2000多坪的民宿，還取得東海大學EMBA學位，並在去年發行新專輯《Long Stay 2020》復出，把自己當新人經營，有機會也樂於挑戰主持領域，不因有了家庭而自我設限。

勇於接受新事物的心態，也讓李沛綾看起來比同齡的女子年輕，無論是臉蛋、身材或是穿著打扮，都不像44歲的兩寶媽，和179cm兒子的合照還被網友誇讚像情侶、姐弟，也有人讚賞兒子是高富帥，李沛綾幽默的神回：「高～不夠，富～沒有，帥～娘生的好！」

(中時新聞網)