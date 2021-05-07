一個人的溝通與表達能力，和天生的性格有關，有些人口若懸河，卻缺了一點真誠，有些人沉默寡言，卻用情至深！搜狐網命理專欄點名，金牛座、天蠍座及摩羯座的人個性最悶騷又內斂，雖然看似高冷難接近，其實內心卻熱情如火，千萬別用第一印象就輕易對他們做出判斷，因為日久見人心，總有一天絕對能感受到他們的真情。

▍1.金牛座

與其說金牛座是沉默，不如說是「不善表達」，說起話來常常辭不達意，導致他們不願意輕易說出自己的觀點或真實想法，尤其面對自己在乎的人，更容易出現這種言不由衷的狀況，正是因為越在乎，就越會變得沉默，但對他們來說，實際行動才是最重要的，因此他們總會用行動來傳達愛，實際上，金牛座對身邊人的關愛一點都不比其他星座少，但情感是需要互動的，建議金牛座還是要發揮出應有的熱情。

▍2.天蠍座

天蠍座個性低調，雖然話不多，卻句句都有分量，因此總能贏得大家的尊重，他們除了重視自己的面子，也同樣重視自己在愛人面前的信譽，因此他們言出必行，非常有擔當。典型的天蠍座總是外表乖巧冷淡，卻藏不住內心的叛逆與狂熱，如果你所認識的天蠍座，看起來很從容優雅、不慌不忙，那一定是因為你們還不夠熟，因為能夠點燃天蠍座內心的，只會是他們一生刻骨銘心的摯愛。

▍3.摩羯座

許多摩羯座都有著強勢又嚴厲的父母，家庭環境不容許他們打破常規，在這種成長習慣之下，摩羯座的人會比同齡人更加穩重，成年後，也會有嚴肅認真的一面，但他們的個性過於謹言慎行，反而束縛了本性，長久壓抑讓他們不易傳達出自己內心的情感，可能會構成他們在情感表達上的不自信，起初是「不敢說」，久而久之就成了「不會說」，他們不輕易暴露慾望和野心，但比起社交達人，外冷內熱的魔羯座其實更真心，不僅情感濃烈，對人也很專一。

(中時新聞網)