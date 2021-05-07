美國聯準會一再強目前出現通貨膨脹數據是短暫的，投資銀行原本是附和這樣的說法，但最近開始態度，認為通貨膨脹可能不是短期現象。

摩根大通率先發難，其分析師安德魯·泰勒（Andrew Tyler）表示，美國即將度過一輪自上世紀70年代初以來從未出現過的價格飆升浪潮。他表示：「夏季的通膨預期繼續走高，宏觀數據（如非農數據、CPI、PPI和零售價格指數）將得到改善。」

泰勒擔憂：「最大的問題之一是持續時間有多長」，並補充說，該問題的答案可能有助於投資者確定是否要以較低的成長/利潤率期望來更新模型，他建議添加大宗商品或大宗商品股票：「我們最喜歡的股票是能源」。

高盛的克里斯·休西（Chris Hussey）也提到相似的觀點，他認為通貨膨脹在短期內將是良性的，且不擔心未來經濟過熱。但一些行業可能會受到衝擊，高盛目前更加關注通膨環境之下零售和住房領域的供應鏈壓力。高盛特別提到這些行業：

1.汽車零件業：在重新開放的經濟中，人們出行需求激增，伴隨而來的是修理項目增加。大多數汽車零部件的需求來自於此，這為零售商提供了維持價格的能力。

2.零售雜貨業：隨著促銷活動重返食品業，雜貨商將很難將不斷上漲的食品通脹轉嫁給消費者。在新冠疫情期間，食品雜貨的競爭格局沒有發生太大變化，因此該類別會再次成為搶手貨。

3.房地產：強勁的住房需求和可用住房短缺 將使房價保持堅挺，有可能通過提高租金上漲來推動住房類別的核心通膨。

美國銀行分析師薩維塔·蘇伯拉曼尼安（Savita Subramanian）也提到通膨回升的跡象。她指出，上周之後，提到「通膨」的人數較去年同期成長了近800%。

美國銀行發現，按類別劃分，報導中提及價格和運輸上升最多，分別上漲36%和35%；其次是材料，上漲28%；而與勞工相關的報導上升最少，僅增加9%。

(中時新聞網)