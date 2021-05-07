面板雙虎周四（6日）爆出4、50萬張大量殺低，友達股價從上周35.5元高點反轉跌幅逾28%，手中有股票的投資人嚇傻，哀號「面板是否沒救了」，分析師指出，儘管面板價格調漲、需求大於供給情形仍在，但因今年漲幅已逾1倍，加上部分電子股跌破季線，因此面板跟著回檔修正，建議散戶手中持股先做減碼動作。

工商時報報導，友達日前法說表示，第2季需求強勁，訂單能見度到年底，群創也指出，面板供給整年都可能緊俏；但瑞信證券卻對友達開出降評第一槍，認為隨合肥晶合面板驅動IC（DDI）新產能開出，DDI供貨吃緊可望從下半年開始紓緩，玻璃基板與偏光板的供應緊俏僅是暫時性，判斷第3季面板漲價幅度將收歛，第4季甚至可能反轉。

友達遭瑞信降評後，麥格理跟進降評至「中立」，強調評價已經滿足，對決給出「4」字頭目標價摩根士丹利與摩根大通，外資兩派看法分歧，為面板產業後市投下不確定性。

周四友達股價開高震盪殺低，終場暴跌4.81%至25.7元，日K連五黑，成交量41萬張；群創重挫3.75%至24.35元，成交量55萬張；彩晶則慘崩9.36%、來到21.3元，成交量逾11萬張。看到面板三虎股價變病貓，手中有股票的網友哀號「面板是否沒救了」，這輩子不會再碰面板股了，連傳產都不如。

摩爾投顧分析師謝逸文指出，群創、友達、彩晶今年漲幅逾1倍，雖然面板價格調漲、需求大於供給狀況仍在，但股價已經超漲，加上部分電子股跌破季線，目前面板回檔修正還未到買進時機，手中持股先做減碼動作，但長期持有者，成本為個位數仍建議續抱。

他認為，總體而言，電子股基本面仍然看好，企業營收增加，毛利率逐季上揚，但面板股要再啟動新一輪漲勢，首先要看台股成交量是否下降，最好4000億元以下，以及融資餘額減少，再者資金回歸電子，比重達60%以上，下一個波段漲幅才會出現。

(中時新聞網)