嚇死人！大陸女團SNH48成員劉麗千昨（6日）晚間直播出意外，疑似身體狀況亮紅燈，當場口吐鮮血，嚇壞一大票粉絲。隨後其微博後援會也代替劉麗千向粉絲報平安，指劉麗千已被送去醫院，大家不用擔心，但就沒透露劉麗千為何吐血之原因。

20歲劉麗千昨晚直播到一半，突然臉色變得蒼白，痛苦皺起眉頭，正當螢幕前的粉絲還在想說女神是否身體不舒服時，下秒劉麗千就口吐鮮血，讓粉絲看了全嚇傻。而劉麗千吐血畫面更在陸網瘋傳，令人看了膽顫心驚！

劉麗千直播吐血，嚇壞一票粉絲。(取自微博)

隨後其後援會也代替劉麗千向粉絲報平安，表示劉麗千已經找了校醫查看，目前人已被送到醫院檢查，「大家不要太擔心了，讓劉麗千安心休息，肯定會好的。謝謝大家對劉麗千關心！！！」

大陸SNH48成員劉麗千。(取自劉麗千微博)

接著劉麗千與隊友劉增艷的對話紀錄也流出，劉麗千表示向學校請假有點麻煩，劉增艷就勸她不能拖，「這個能吐血的話，說明食道或胃問題很嚴重了。」叫劉麗千直接打電話搭救護車送醫，不要自己請假出去了。

不過就有粉絲推測劉麗千疑遭經紀公司壓榨，才導致身體不堪負荷當眾吐血，更起底家境不好的她，過去曾透露母親身患重病，仍叫她不要擔心，儘管去追求夢想一事，認為劉麗千應是急於分擔家中的經濟能力，才導致工作過度累出病。

(中時新聞網)