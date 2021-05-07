「嘴饞姐姐相遇羊橙堡」有如網美場景，展出社區頭家的手工藝品，成為打卡拍照熱點。（盧金足攝）

社區頭家手作的羊毛氈，讓模型展現浪漫創意。（盧金足攝）

米其林級的餐廳常是餐飲界的排隊餐廳，現在想吃米其林在家就有！獲得2020台中台北米其林唯一推薦設計旅店「紅點文旅」，首度進駐社區Lounge Bar，以「RedDot Living」生活美學理念為出發點，推出以「回家吃飯」為目標的輕鬆烹飪計畫款待用餐者享受美味，還引進台灣在地品牌「茶籽堂

」、「FERN ONLY只有蕨」等品牌生活選物，貼心實用且價位實惠，滿足社區生活採購所需。

創造社區經濟力，也帶動當頭家的可能性，受惠台74線打造台中市半小時生活圈，沿線的廍子重劃區成移居熱區，依台中市府民政局統計，截至今年3月廍子里以1萬8060人高居北屯最大里，10年人口快速成長近8倍，大樓社區不只打造住家環境，還提供創業的機會與市場。

人口紅利帶動建設發展，去年開設廍子國小、廍子非營利幼兒園等新校，後續還有屯區國土計畫、市立醫院BOT案等

，機能利多不斷。

看準北屯廍子重劃區發展潛力，總太地產深耕8年累積6000戶銷售實績，今年延續「心生活美學聚落」開發主軸，百億新案心之所向接力登場，挑戰歷年最大量體，規劃上更將萬坪景觀搬進社區。

吃米其林不必擔心價位高不可攀，也不用預約排隊，總太2020社區Lounge Bar與榮獲米其林推薦的「紅點文旅」合作

，提供住戶高品質餐飲服務，連來台灣落地生根的外國人都直呼「太方便了！」米其林竟然可在自家的社區餐廳享用。

把秋紅谷生態公園搬來社區庭園，總太地產董事長翁毓羚說，導入下潛式社區公園，以秋紅谷為設計概念規畫大型地景式公共藝術，坐享自有萬坪綠意景觀，落實「讓家真正住進公園」理念。

近來全台出現缺工情況，翁毓羚直言，每坪營造成本超過三成漲幅，讓多數建商大喊吃不消，搶工缺工問題也在資金回台、科技業大舉設廠之際不見改善，加上全球疫情仍上緊發條，資金寬鬆凸顯房地產的資產價值，這波市場成本急漲

，即使在政策調控等人為操作下似乎無力回天，憂心未來情況可能還會更嚴峻。

(中時 )