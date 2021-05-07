臉書粉專「逐柯攻城師」在立法院統計資訊網查詢居然發現，台灣基進立委陳柏惟上任以來，僅提出14個案子，結案數是驚人的「零」。常在臉書評論時事的藥師林士峰酸說，陳柏惟的問政成績實在太「驚人」了，你今天加入刪Q了嗎？

罷免陳柏惟第二階段連署，領銜人楊文元表示，目前已募集3萬5000份連署書，二階連署提早達標，目標將在5月11日前突破3萬5000份，以便在扣掉遭剃除份數後，順利越過中選會門檻，呼籲各界能在達成第二階段的最後一哩路全力助陣。

「逐柯攻城師」在臉書貼文表示，立委陳柏惟從去年2月1日上任以來，僅僅提了14個案子，結案數是驚人的「零」。陳柏惟除了在質詢台上面搞笑，跟國防部長邱國正、還有馮世寬鬥嘴鼓，博取一些新聞版面外，他當立委已經超過1年，對台灣的貢獻度竟然是驚人的「零」，一個福國利民的提案都沒有通過。最可笑的是，一堆3Q粉竟認為他是超級優秀的立委，真替台灣的未來感到擔憂。

藥師林士峰6日對此在臉書貼文表示，「這..這成績實在太驚人了，不能只有我看到。住台中的你，今天加入刪Q了嗎？」

網友認為，「有14個利民提案？我以為他只是個低階的天網，機器人抗中保台用抖音..被政治耽誤的搞笑藝人。」、「爛透了，這罷不掉沒天理。」

這...這成績實在太驚人了 不能只有我看到... 住台中的你，今天加入刪Q了嗎？ 罷免陳柏惟 由藥師林士峰發佈於 2021年5月6日 星期四

(中時新聞網)