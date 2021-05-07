歌壇新人陳佩賢（Jesslyn）來自馬來西亞吉打，從小熱愛歌唱，為一圓音樂夢，年初飛來台灣拚發片，6日舉辦活動。她個性活潑，自認大膽、愛看鬼片，剛搬到公司替她租房子時，曾發生過靈異撞鬼經驗，她當晚睡不好，感到昏昏沉沉，突然無法分辨在夢境或現實，她感受到有一個黑影站在床邊，甚至還覺得全身都被撫摸，瞬間嚇醒。

陳佩賢表示當下觸感很真實，「我醒來發現跟夢裡跟家中的場景一樣」，她醒來後，徹夜難眠，隔天一早同事得知後，趕緊給她一個護身符，她從此也沒發生異狀，笑說現在睡的滿不錯。

她今年22歲，歌藝頗佳，在大馬奪下近20座歌唱冠軍獎盃，曾擔任鄧紫棋「Queens Of Hearts」世界巡迴演唱會的開場嘉賓，被直誇外型與鄧紫棋、同鄉的李心潔相似，她說：「太抬舉我了，真的很榮幸。」她目前仍是母胎單身，男神是彭于晏、邱澤，對於戀愛，直乎：「順其自然。」現階段以工作為重。

陳佩賢獨自來台發片，父母大力支持，因為疫情影響，她一到台灣就開始為期14天隔離及自主健康管理7天，她在21天當中，創作8首歌，展現豐沛寫歌能力。

談到出道契機，她表示在前年因幫好友演唱Demo，被福茂唱片發掘，她努力創作寫歌，近來推出新歌〈愛上你我能不能後悔〉，同為邱澤主演《她們創業的那些鳥事》戲劇插曲，成績不錯，該曲是她住在大馬時，因疫情導致當地封城，她只能用通訊軟體與唱片公司一來一往討論、修改歌曲，她一聽到成品後，很滿意感動。

(中時 )