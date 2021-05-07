不少衣服都能依照客人需求客製化，打印上自己指定的圖片，但有名機車騎士穿著一件灰色外套，背後竟印著讓人臉紅心跳的18禁圖片，讓後面的人看了直呼超害羞，照片PO上網後，不少人紛紛表示「不識貨」、「這件超讚好嗎」。

男網友在臉書《路上觀察學院》PO出照片，直說「好害羞」，原來是前方的機車騎士，外套後面竟然大喇喇印著一張18禁的動畫圖，男主角一邊抱著女主角，一邊把手伸進私密處的圖片。

Supreme在2015年與前田俊夫推出一系列聯名款服飾，引發熱議。(圖／翻攝自shaogood)

網友看到後笑說：「妨害風化，警察遇到趕快來抓」、「小孩如果問媽媽男生在做什麼要怎麼回答」、「真的潮到出水」、「厲害了」、「應該要喊雅美蝶吧XD」，但也有不少人秒認出：「不識貨」、「這出好幾年了」、「自己有買一件，不敢穿出去」、「這件超讚好嗎」、「前田俊夫啊」。

原來該名騎士所穿的灰色外套，是2015年服飾大廠Supreme與日版情色漫畫始祖前田俊夫《超神傳說》所推出的一系列聯名款，有抱枕、T-shirt、外套等物品。《超神傳說》是前田俊夫所創作的情色恐怖漫畫，1987年開始被改編動畫，不僅被視為「觸手」始祖，更在2005年被英國第四台評為百大最佳動畫，前田本人也被稱作日本藝術情色大師。

(中時新聞網)