科學家預測，接下來幾天，約數兆10代蟬「布魯德10代」（Brood X）幼蟲將從地底冒出來繁衍下一代。

科學家預測，接下來幾天、最慢是幾周內，從印第安納州到紐約州，美國東部將會有大量10代蟬「布魯德10代」（Brood X）從地底冒出來繁衍下一代，牠們的數量相當驚人，可能達數兆。

綜合美聯社、「國家地理」（National Geographic）網站報導，目前美國東岸的馬里蘭州、俄亥俄州的土壤裡已經看到部份布魯德10代蟬幼蟲，這種蟲通常在地表溫度達到華氏64度時會大量出土，現在溫度已經來到60度出頭，馬里蘭大學昆蟲學家勞普（Michael Raupp）及舒茲伯莉（Paula Shrewsbury）預測，最快幾天內，最慢1或2周內，美國中部至東部將會出現一場布魯德10代蟬幼蟲從地下蜂湧而出、脫胎換骨、傳宗接代的大秀，分布面積涵蓋印第安納、喬治亞洲、紐約州、田納西州等15個州。

大量10代蟬「布魯德10代」（Brood X）幼蟲將從美東地底冒出來繁衍下一代。

懷俄明大學（University of Wyoming）昆蟲學家洛克伍德（Jeffrey Lockwood）預估，在部分森林，每一英畝地表面積可能出現多達150萬隻蟬，今年夏天，整個東岸可能會繁衍出數兆布魯德10代蟬。

布魯德10代蟬實際上是一種週期蟬，每17年才會從地底破土而出繁衍下一代，目前全世界約有3,000種蟬，當中只有7種週期蟬，不同種週期蟬出土週期不同，有些是13年，有些是17年，而且幾乎只出沒在北美。

在泥土地道裡的10代蟬「布魯德10代」（Brood X）幼蟲。（圖／美聯社）

布魯德10代蟬並不是入侵者，牠們實際上已經存在美國數百年，早在17世紀就有牠們大量出土的相關記載。

布魯德10代蟬幼蟲一次傾巢而出時，民眾的後院看起來會像是起伏的波浪，牠們一起發出的聲音有如割草機。科學家說，牠們會在黃昏時刻出土，以避免被掠食者偷襲，牠們會從地底的洞穴中慢慢鑽出來，接著試著爬上樹幹或是任何垂直的東西，在被鳥類、貓、狗吃掉以前，牠們會設法蛻皮、蛻變成紅黑外皮的成蟲、長出翅膀，度過最脆弱的時期。

從泥土裡鑽出來地面的10代蟬「布魯德10代」（Brood X）幼蟲。（圖／美聯社）

成蟲最後會爬上樹冠，雄蟲將在那裡發出鳴聲吸引雌蟲，雌蟲拍動翅膀作為回應，接著2隻蟲再開始交配。後續，雌蟲會爬上樹枝產卵，幾周後成蟲相繼死亡，牠們的遺體會從樹冠上掉落回地上，成為大地的養分，結束自己17年的生命週期，6周之後，卵孵化出幼蟲，幼蟲會掉落到地上，並且鑽回土裡，牠們將在地底迎接另一個17年週期。

大量蟬從地底冒出來不是什麼不祥之兆，在科學家眼中反而是好事，牠們能夠轉移生態系統的養分， 降低其他昆蟲被掠食者吃掉的壓力，牠們破土而出也能幫助土壤透氣。

蛻皮、轉化成成蟲的10代蟬「布魯德10代」（Brood X）。（圖／美聯社）

不過布魯德10代蟬一次出現的畫面還是相當衝擊，不只畫面令人驚嚇，牠們求偶發出的鳴聲也大的令人受不了，因為非常大聲，可以達到105分貝，已經有美國民眾在網路上示警，如果今年夏天被這些蟬毀了，她一定會尖叫。大量布魯德10代蟬死亡散發出的腐敗臭味可能也是牠們惹人厭的原因。

實際上，這種蟬有一個不尋常的可愛特質，就是牠們很少躲避掠食者攻擊，康乃狄克州大學昆蟲學家庫利（John Cooley）指出，所以今年將是鳥類豐收的一年，任何有嘴巴的動物都能吃牠們。牠們唯一的優勢就是數量龐大，這也是牠們能夠生存、不被滅絕的唯一秘訣：數量龐大到掠食者吃不完。

(中時新聞網)