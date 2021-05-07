巴西里約熱內盧爆槍戰 至少23死 死者包含1警員 04:132021/05/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 巴西里約熱內盧爆槍戰 至少23死。圖為持槍武裝警察在里約熱內盧Jacarezinho貧民窟，對毒販進行圍捕行動。(圖/路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國廣播公司（BBC）引述巴西媒體報導，巴西大城里約熱內盧（Rio de Janeiro）爆發槍戰，造成至少23人死亡，其中包括一名員警。 報導指出，警方今天對里約的雅卡雷濟紐區（Jacarezinho）一處貧民窟採取行動，期間爆發槍戰。 當局表示，警方共出動逾200人來進行這場打擊組織犯罪的行動。 「環球日報」（O Globo）則報導，一列地鐵車廂中有兩名乘客遭流彈波及，所幸無生命危險。（譯者：楊昭彥）1100507 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 夏綠蒂6歲了 威廉大曝寶貝女兒秘密 - 國際 避免鑽石染血 世界最大珠寶商不再銷售天然鑽 - 國際 顧客點超狂星冰樂 星巴克員工崩潰：想離職 - 國際 拜登喊放棄疫苗專利 藥廠反彈 - 國際大事 - 中國時報 拜登對台政策過於魯莽 美學者警告全世界恐陷入悲劇下場 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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