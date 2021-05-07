英國廣播公司（BBC）引述巴西媒體報導，巴西大城里約熱內盧（Rio de Janeiro）爆發槍戰，造成至少23人死亡，其中包括一名員警。

報導指出，警方今天對里約的雅卡雷濟紐區（Jacarezinho）一處貧民窟採取行動，期間爆發槍戰。

當局表示，警方共出動逾200人來進行這場打擊組織犯罪的行動。

「環球日報」（O Globo）則報導，一列地鐵車廂中有兩名乘客遭流彈波及，所幸無生命危險。（譯者：楊昭彥）1100507

(中央社)