丁寧（左）和吳可熙分享遇到的靈異事件。（陳俊吉攝）

吳可熙在新片《靈語》中飾演在丈夫過世的單親媽媽， 某天相依為命的女兒荳荳慘遭綁架，求主無門的她，只好找到飾演「通天師姑」的丁寧，2人近日接受本報專訪，吳可熙透露「第一次讀完劇本就哭了3次」，笑稱自己真的是每場戲都要哭個800遍，擔心會脫水，狂補充水分，「不只要一直喝水，還要一直點眼藥水」，而丁寧的角色因為不能跟著大家情緒走，「這次特別做了功課，必須要在家裡看劇本進入對方的角色，自己把其他人的情緒先哭掉」。

吳可熙在片中不斷尋找被綁架的愛女荳荳，她透露電影裡有一幕，「我抱著孩子逃亡，當下覺得很輕，也不顧自己受傷狂奔，結果導演一喊卡，才覺得她好重，手臂整個超痠」，讓現實生活中未婚的她，也深刻地感受到了母親想保護女兒的強大爆發力。並透過和媽媽的故事讓自己進入角色中，「就想我如果失去親愛母親，其實是一樣的感覺」。

吳可熙、丁寧談拍戲遇到的靈異。(陳俊吉攝)

她憶起大學表演課期末發表前，曾接到外婆打來說告訴她媽媽發生車禍，當下立刻攔了計程車前往醫院，一路上不斷落淚，「短短幾分鐘我腦海閃過20幾年來所有我與母親的畫面」，也覺得自己這幾年好像為了實現表演夢，沒有花時間好好陪母親，幸好媽媽只有腳受傷，不過還是復健了半年左右才完全康復，那年母親節也是在陪伴媽媽復健的過程中度過，「歷經大難失而復得，格外的感恩與慶幸，也更加珍惜往後相處的時間」，所以她很能體會片中母親害怕失去女兒時那種焦急如焚的感受。

丁寧則分享自己「為母則強」的難忘經驗，3年前為《幸福城市》忙當空中飛人，出席各國影展，半個月都無法好好休息，某天她從新加坡飛回台，怎料晚上當時才2歲多的小兒子，突然發生咬到舌頭大噴血意外，縫了5針，她事後心疼到不敢問醫生細節，在醫院一直緊緊抱住愛子不放，連老公來了都不願放手，「晚上8點多處理到凌晨3點」，回到家才發現自己眼睛微血管爆裂，手也無力舉起，已是累癱的狀態，但和孩子在醫院時卻一刻都不敢鬆懈，講完後她也轉頭打趣問吳可熙「會不會演完、聽完就不想結婚生子了」。

而9日就是母親節了，2位打算怎麼度過？吳可熙除了會和家人們一起外出吃飯外，還提到最近在陽台上種了幾株美麗的粉桃色「大遊行玫瑰」，會剪下幾朵送給她的2位母親—媽媽和帶大她的外婆，再加上手寫卡片獻上祝福。丁寧則表示如果天氣不錯的話，想和家人一起去海邊玩。

因為該片是靈異題材，現場有沒有發生什麼難以用科學解釋的超自然現象？吳可熙說有次在一個房間休息等戲，因為太累不小心睡著，「夢見3隻鬼抓起我的手腳要把我扛走，它很真實，還記得他們的樣子」，敬業的她還記得自己在夢中，甚至掙扎大喊「我還沒拍完，不要把我扛走，我還要拍片」，推測應該是鬼壓床，「那一陣子精神壓力滿大的，可能就是日有所思夜有所夢，醒來想說剛發生什麼事情了，結果發現只過了30分鐘」，甚至還都不敢跟其他人說。

丁寧雖然這回沒遇到，但有次她到台南拍戲住旅館，某個有通靈體質的朋友先提醒「有間你不要住」，但她不信邪，還剛好住進那間，結果洗澡時看到一個男生站在她前方，雖然嚇到但丁寧也沒換房間，就開始念心經，穩定呼吸，心裡面邊對話「我知道你沒有惡意，但我也會害怕」，她說「很尊敬並相信整個宇宙的能量是共存的，很多空間都是重疊，只是剛好它在這個時候跟你相遇，就把這個緣分處理掉，不要把人想的那麼偉大，尊重不同的狀態，你自己也會比較舒服」，打開燈睡完一叫後，還真的就沒有再出現了。

另外，丁寧日前壓力大到4病齊來，泌尿道結石、長針眼、腸胃炎，又被毒蚊叮咬，「那個壓力就是會造成很多身體結構上的改變，累積到一個程度就突然爆發出來了，每個人都要重視看不到的力量」。自我要求高的吳可熙也曾因要參加威尼斯影展，嚴重暈眩症發作，那次「生不如死」恐怖的體驗，讓她現在都會告訴放輕鬆，健康、安全最重要，這次因為角色情緒很重，在片場隨時都要處於緊繃狀態，她也會休息時盡量不說話，把能量都放在正式拍攝上。電影12日上映

(中時 )