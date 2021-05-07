中國大陸6日宣布無限期停止與澳大利亞戰略經濟對話機制下一切活動，等於是全面斷絕與澳大利亞的友好合作關係，兩國關係跌入建交以來的谷底。其實從與中國建交之前，澳大利亞就是美國亞太政策的馬前卒，建交之後亦復如此，直到美國提出「重返亞洲」後，澳中外交就開始變質，現在美國將中國做為戰略競爭對手，澳大利亞做為美國馬前卒，自然就衝得比主子更快些。未來如果美中關係方向未變，澳大利亞也很難與中國恢復熱絡的外交關係。

美國在亞洲的馬前卒不只是澳大利亞，還包括日本與菲律賓。近幾年菲律賓因杜特蒂刻意表現外交自主，遊移於美中之間冀圖兩面得利，日本則因歷史因素與商業利益而對中國採取謹慎與保守策略，唯有澳大利亞積極地為美國老大在亞洲橫衝直撞。

中國是澳洲最大貿易夥伴，雙方貿易中鐵礦砂是最重要的項目。此外，受到制裁而無法輸往大陸的澳洲商品包括大麥、葡萄酒、木材、牛肉、煤炭等多項商品。圖為在青島卸貨的澳洲鐵礦砂。（圖／中新社）

澳大利亞的外交姿態從二戰之後便是如此，它自認是戰後在亞洲西方民主陣營中與美國關係最穩固、實力最強的盟友，在美國與中共處於冷戰時期，澳洲有很長時間未向與其有外交關係、位於台灣的中華民國政府派遣大使，國內對與北京建交也有不同意見。但是美國總統尼克森1972年2月訪問北京，當年澳洲工黨上台便立即與中國建交。此後隨著中美關係增溫，中澳關係也穩定發展，曾經訪澳的大陸領導人包括國家主席李先念、副主席烏蘭夫，總書記有胡耀邦，總理則有李鵬與朱鎔基，澳洲訪中的總理級領導人也多達5位。

21世紀初美中關係頻生波折，從美中南海撞機事件到無瑕號間諜船對峙事件等磨擦持續增加，中澳之間也在2009年發生澳洲礦業鉅子力拓間諜案與發放簽證給予新疆熱比婭事件，以及澳洲領導人會見達賴喇嘛並發表對大陸人權關切的言論等，造成兩國的外交磨擦，但基本方向沒有改變，經貿與人員交流更趨熱絡，澳洲也成為美國、加拿大之外吸引最多來自大陸的移民與房地產投資的國家。2014年大陸國家主席習近平訪澳，並在澳洲國會發表演講，兩國關係達到頂峰。

澳洲積極響應美國的南海自由航行政策，儼然是美國在亞洲最堅強的盟友。圖為澳洲海軍艦艇與美軍進行演練。（圖／澳大利亞廣播公司）

真正影響澳中關係的是美國在歐巴馬時期將「自由航行」政策焦點轉向中國，以及其後展開的「重返亞洲」政策。2014年之後，澳中雙方在人權與經貿的磨擦增加，澳洲也積極呼應美國的南海自由航行政策及亞太軍事同盟關係，自然地就跟著在外交步上美國對中政策的道路，在歐巴馬提出印太戰略時，受到澳洲內部政黨競爭影響，澳洲更努力地自我標榜為美國在亞洲最堅強盟友，在所有美國與中國的磨擦中，澳洲總是一馬當先地為美國衝鋒陷陣，在川普執政時期，澳洲迎合美國的抗中政策尤為積極，包括禁止華為5G在內，快速升高與大陸的對抗關係，尤其是首先主張對大陸新冠疫情組織獨立國際調查團，此一落井下石、背後捅刀的陰招終於讓北京決定進行報復，對多樣澳洲商品祭出制裁措施。

拜登上台後抗中政策方向既然沒有改變，澳洲對北京制裁也做出反應，雙方相互驅逐媒體，指控間諜行為，連外交官都彼此惡言相向。今年以來，澳洲宣佈取消兩份澳洲聯邦成員與中國簽訂的「一帶一路」協議，甚至連已簽訂合約的達爾文港租賃權都要違約收回，即便可能要因此賠償5億澳元（合台幣108億元）都在所不惜。當地專家指出，澳洲政府這樣的作為顯然只有一個目的，即升高對抗籌碼，要讓北京難堪。

澳洲執政黨近期質疑達爾文港的租賃合約可能違反國家安全，要求國防部重審，如果澳洲違約收回，估計要負擔約5億澳元的賠償金。（圖／澳洲北領地政府）

至於北京搶先暫停中澳戰略經濟對話機制，主要是5日澳洲工黨議員季青（Kimberley Kitching）等人帶頭呼籲，要求總理莫里森取消西澳大利亞州於2011年同中方簽署的戰略合作協定。西澳目前是在野黨執政，州總理馬克．麥高恩（Mark McGowan）一直強烈支持對中貿易重要性，也因此在今年的州選舉中取得壓倒性勝利，對現在澳洲執政黨來說，麥高恩是一位未來極具威脅性的政敵。北京有鑑於此，終於接受澳洲的對華政策短期內已無法挽回的事實，同時更難以忍受澳洲的侮辱性作為，痛下決心讓雙方關係降至建交以來最低點。

澳洲特種部隊指揮官芬德利公開表示，澳中兩國未來很可能發生軍事衝突，未來除了依靠傳統的海陸空力量外，更需要使用網絡戰和太空戰來對抗中國。（圖／澳大利亞國防部）

中國與澳洲的關係如此快速惡化，最壞情況顯然還未到來，現在美國仍持續挑動盟友以激烈方式對抗中國，未來澳洲這支馬前卒顯然還有不少表現的機會。日前更有媒體爆出澳軍將領芬德利（Adam Findlay）發表澳中兩國未來很可能發生軍事衝突的激烈言論，澳洲國防部長達頓也為之呼應稱，西方應準備好應對台海戰爭，而且除了海陸空之外，還要加強對中國的太空戰、情報戰、網路戰等等。

隨著中澳關係快速惡化，雙方就算召回大使或驅逐外交人員都不會讓人意外了。圖為澳洲駐北京大使館。（圖／美聯社）

中澳兩國走到這種地步雖然可以從十幾年來雙方的發展看出脈絡，但近期變化如此之快也讓許多觀察人士感到訝異。在雙方經濟貿易與其他交流都已停頓之後，由於在地緣上發生磨擦的機會不大，所剩下的互動大概只有外交上相互抨擊了。眼看形勢發展愈見惡化，雙方就算召回大使或驅逐外交人員都不會讓人意外，畢竟美國與中國都關閉了重要的領事館，澳洲既然跟著美國大哥亦步亦趨，驅逐幾個中國外交官也是可以想像的報復手段。

(中時新聞網)