英法因漁權爭議，今天稍早陷入緊張對峙，但情勢隨後降溫，因倫敦當局下令派往澤西島的兩艘海軍艦艇返航；發動抗議的法國漁民也選擇返家，未封鎖澤西島主要港口。

法新社報導，這場爭執肇因於憤怒的法國漁民不滿英國脫離歐洲聯盟（EU）後的最新捕魚許可證安排，為此發動抗議。

今天黎明時分，大約有50艘法國拖網漁船聚集在澤西島（Jersey）的聖赫列港（Saint Helier）前。

英國首相強生（Boris Johnson）擔憂港口被封鎖，派出兩艘海軍艦艇前往該區域，法國也跟著派出兩艘海岸巡邏艇。

但法國抗議漁船船隊下午撤離後，強生也下令海軍艦艇返航。根據首相府聲明：「由於現在狀況解除，皇家海軍近海巡邏艇將準備返回英國港口。」

「我方保持待命，以提供澤西島所要求的任何進一步協助。」

澤西島就位於法國北海岸附近，周邊海域漁產豐富，在英國脫歐前曾對法國漁船開放。這塊風景如畫的自治領土仰賴英國提供防禦，也是英法兩鄰國在英國脫歐後捕魚權爭執的對峙核心。

(中央社)