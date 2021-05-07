國際商業機器公司IBM今天發表2奈米晶片製造技術，聲稱這是世界首創。該公司表示，技術可以使晶片速度比今日許多筆記型電腦及手機所使用的主流7奈米晶片提升多達45%，能源效率提高多達75%。比起當前最尖端的5奈米晶片，2奈米晶片的體積更小、速度也會更快；不過，這項製造技術可能還要花上數年才能投入市場。

數十年來，每一代電腦晶片的速度越來越快且更加省電，因為其最基本元素--電晶體變得越來越小。相關製程改善的速度已經放緩，不過IBM表示，至少還可以向前推進一代。

根據路透社，IBM今天發表世界首創2奈米晶片製造技術，比7奈米晶片提升45%，能源效率提高75%。體積比當前最頂尖的5奈米晶片更小、速度更快。目前5奈米晶片只用在蘋果公司iPhone 12等高端手機。IBM今天展示的技術是晶片最基本的組成元件電晶體，這項技術要投入市場可能還得花上好幾年時間。

IBM曾是重要晶片製造商，如今雖然已把量產晶片的工作委託給南韓三星，但在紐約州阿爾巴尼（Albany）仍保有一座晶片製造研發中心來晶片試產。IBM也與三星和英特爾（Intel Corp）簽署聯合技術開發協議，讓這兩家公司得以使用IBM的晶片製造技術。

(中時新聞網)