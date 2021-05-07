北市承德路清晨車禍 26歲機車騎士傷重不治 05:592021/05/07 中時 杜宜諳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市敦煌路與承德路交叉口7日清晨發生一起車禍。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汽車駕駛對於為何發生事故表示，那時候在直行，發現後面有快速行駛的車子，受到驚嚇後就恍惚了，在搭上警車前仍在為肉品生意通電話。（杜宜諳攝） 台北市敦煌路與承德路交叉口7日清晨發生一起車禍，一台機車與汽車相撞後撞向分隔島，警消趕往現場後發現26歲機車騎士已無生命跡象，救護人員立即進行CPR並送往馬偕醫院搶救，但仍傷重不治。 汽車駕駛對於為何發生事故表示，當時在直行，發現後面有快速行駛的車子，受到驚嚇後就恍惚了，在搭上警車前仍在為肉品生意通電話。 詳細肇責仍待後續釐清。 中年女墜7米深溪床滿身爛泥 警消吊掛搶救 蘇花改重大車禍 砂石車猛撞工程車2死1傷 (中時 ) #搶救 #發生 #清晨 #北市 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市停車場鐵架突墜落 男遭重砸命危搶救中 19:322021/05/06 社會 接生逾2800嬰兒 何惠美獲模範母親 04:102021/05/06 地方新聞 雨彈提早突襲 明起午後開炸一路下到這天 19:522021/05/06 生活 酒駕賓士撞死黃暐瀚母 美髮師車禍前IG貼文曝光 07:562021/05/06 社會 美食外送衍生交通事故 中市警四分局製宣導小卡保平安 09:092021/05/06 社會 Uber司機酒駕像「恐怖攻擊」犯殺人罪 法官從重量刑 10:372021/05/06 社會 悲劇 7旬老翁騎腳踏車遭砂石車輾過慘死 13:212021/05/06 社會 1年救70條命 彰化消防局12導程心電圖系統登上國際期刊 10:482021/05/06 健康 「訓犬用P字鍊」勒死寄養犬 網路黑心寵物保母遭罰11萬 09:372021/05/06 社會 屏縣3D環景圖資 救災資訊升級 04:102021/05/06 地方新聞 黃暐瀚母冤死輪下 鄉民女神怒斥：酒駕人渣處重刑 11:412021/05/06 社會 社會熱門新聞 黃暐瀚母遭撞亡 台中警喊「酒駕零容忍」連5天臨檢取締 - 社會 美髮師酒駕撞死黃暐瀚母爆錯拿發票巧合 過失刑責差5倍 - 社會 陸軍586旅爆連長邀4男女士官寢室內脫衣喝酒 軍團怒：檢討汰除 - 社會 母送餐猛敲門不回 自陸返台居家檢疫男陳屍苗栗公館老家 - 社會 民眾誤輾警腳猛求情 桃園警嗆：道歉有用警察就不用幹了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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