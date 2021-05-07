汽車駕駛對於為何發生事故表示，那時候在直行，發現後面有快速行駛的車子，受到驚嚇後就恍惚了，在搭上警車前仍在為肉品生意通電話。（杜宜諳攝）

台北市敦煌路與承德路交叉口7日清晨發生一起車禍，一台機車與汽車相撞後撞向分隔島，警消趕往現場後發現26歲機車騎士已無生命跡象，救護人員立即進行CPR並送往馬偕醫院搶救，但仍傷重不治。

汽車駕駛對於為何發生事故表示，當時在直行，發現後面有快速行駛的車子，受到驚嚇後就恍惚了，在搭上警車前仍在為肉品生意通電話。

詳細肇責仍待後續釐清。

(中時 )