七大工業國集團(G7)外長會議公報，支持台灣參與世界衛生組織(WHO)及世界衛生大會(WHA)後，法國參議院今天隨即表決通過一項挺台決議案，無異議支持台灣參與全球性國際組織。

(G7)外長會議於5日發布公報，支持台灣參與世界衛生組織(WHO)及世界衛生大會(WHA)，同時強調台海和平穩定的重要性，強烈反對任何可能升高緊張情勢，以及傷害區域穩定及以規範為基礎的國際秩序等片面行動。外交部表示，這是G7外長會議公報首度列入台灣，外交部對聲明內容表示高度歡迎，並誠摯感謝G7成員國對台灣的堅定支持與肯定。

（G7）發表公報後，法國參議院今天隨即對支持台灣參與全球性國際組織決議案進行表決，所有出席參議員都投下贊成票，無異議反對。

今天表決總計304位法國參議員出席，雖然在表決前夕，中國大陸駐法大使館動作也不斷，但表決結果，304位參議員全數投下贊成票，沒有一票反對，可說是法國國會挺台的最明確表態。

(中時新聞網)