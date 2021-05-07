身兼新聞主播及歷史行腳節目《呂讀台灣》主持人的張齡予，近期更成為「惠光導盲犬基金會」的年度親善大使。大學時她曾以本名「張庭瑜」參加歌唱比賽，這回再開金嗓，與音樂人好友許郁翎共同創作公益歌曲〈阿爸〉，並自費拍攝MV，配合4月「國際導盲犬月」上架，收益將全數捐給惠光導盲犬學校，為視障朋友盡一份心力。

今年適逢「惠光導盲犬基金會」成立三十周年，愛心滿點的張齡予，特別為他們擔任導盲犬親善大使，希望能多方募集定期定額的捐款，幫助導盲犬順利成長。

為惠光導盲犬學校擔任年度親善大使的張齡予，利用假日到北中南各地參加「國際導盲犬月活動」，邀請當地民眾一起認識導盲犬。（圖／翻攝自張齡予臉書）

張齡予和乾爸Richard、乾媽薇薇，早上7點就來到新北市新莊區的惠光導盲犬學校，陪導盲犬一起上課、吃飯和遊戲。（圖／張祐銘攝）

學外語 與狗結緣

張齡予表示，雖然爸媽不准養寵物，但國小二年級時，她向來自法國的乾爸乾媽學習英文和法文，進而愛上了毛小孩，「乾爸乾媽是導盲犬的長期寄養家庭，我也常來這邊幫忙，因此有了接觸。」

一大早來到新北市新莊區的導盲犬學校，張齡予不但一路陪著六隻導盲犬起床、遊戲和上課，並親自幫牠們準備早餐，「一天要吃兩餐，而且每一隻吃的量和成分都不一樣，還要添加各類保健品，牠們才能健康長大。」她表示，導盲犬從出生到退休，一生的花費約一百二十萬元，由於協會不會向視障朋友收錢，培訓經費長期不足，因為九成的收入都靠社會大眾捐款。

成長期的導盲犬一天要吃2餐，飼料中還要添加各類保健品，才能健康長大。（圖／張祐銘攝）

張齡予特別呼籲讀者用小錢做愛心，幫助全台視障者和導盲犬，捐款滿額就能獲贈天使隨行口罩、桌曆及開路天使玩偶等精美禮物。（圖／張祐銘攝）

除了經費，幼犬還需要寄養家庭代為照顧，一年後回到學校上課；經過訓練的成犬，只有百分之四十九能順利畢業，成為合格的導盲犬。張齡予透露：「為牠們找寄養家庭，是要學習與人類相處及社會化，訓練後約二歲時開始當導盲犬，十歲前退休，之後還會幫退休的狗找收養家庭，讓牠們平安愉快地度過退休生活。」

朱孝天 也來助陣

過去寄養在張齡予乾爸家的三隻狗，都順利成為導盲犬，現在家中還有一隻退休的工作犬。對於能為導盲犬與視障朋友盡點心力，張齡予開心地說：「感謝他們看得起我，能當親善大使真的很開心，公司也很支持。」

朱孝天便因為看到她擔任親善大使，透過製作人聯絡惠光導盲犬基金會，並找來網紅阿滴一同拍攝網路節目《P-Pet》，還將張齡予演唱的〈阿爸〉作為節目插曲，把愛心擴散出去，讓她既感謝又感動。

(中時新聞網)