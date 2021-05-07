挾著「電動車」以及「自駕」概念的電動車類股，已非傳統「汽車」類股，而是涵蓋半導體、電子零組件、電腦及周邊與通訊等類股。對於資金有限的一般投資人而言，為了投資電動車概念股，要從1,600百多家上市櫃公司中自行選股，實在大不易，因此投資ETF成了替代選項，包括追蹤相關指數「被動型」的ETF，或策略選股「主動型」的ETF；尤其伍德旗下11檔方舟系列ETF基金繳出漂亮成績單後，帶起新一波ETF投資瘋。
目前熱銷的台灣ETF，多以電動車、半導體與5G等高科技股為主，除了最著名的元大台灣50（0050），還有富邦科技（0052）、元大電子（0053）、國泰台灣5G+（00881）、元大高股息（0056）及富邦台50（006208）等。
翻開這些基金持股比例，以半導體、電子、電腦與通訊等成分為主，例如0050的半導體持股比重超過60％，0052的半導體持股比重更超過75％。
據台灣證券交易所統計，目前上市交易的119檔ETF中，台灣相關ETF投資受益人高達167萬人，總規模上看1.79兆元，已成「兆元產業」。買1檔ETF可避開投資個股的風險，又可取得超過半數共同基金績效的投資報酬，堪稱「懶人經濟學」。
原本只買股票的張先生，去年看到0050很紅，也開始投入ETF，「買個股要花很多時間注意，又容易受消息影響，我買『統一FANG+（00757）』，可以直接投資美股及高科技股，相當方便，目前收益都有10％以上，中長期來看相當不錯。」
一位投資ETF人氣王00881的股民開心地說：「00881涵蓋台灣的5G及電動車概念股，囊括未來科技大商機，所以表現很好，不僅擊敗大盤，更是台股科技主題ETF第1名。」
(中時新聞網)
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