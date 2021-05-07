此外，ETF的海外投資成長也大爆發。據中華民國證券商業同業公會統計，2020年台灣全年複委託ETFＦ交易總額高達3.79兆元，年成長率逾54％。永豐金證券總經理江偉源表示：「數位服務大幅降低投資海外市場的難度，加上去年疫情下美股歷經大跌到迭創新高，吸引投資人進場。」

永豐金證券總經理江偉源表示，美國股市去年受疫情衝擊大跌，後來又創新高，吸引不少投資人進場。（圖／報系資料庫）

在美股投資社群中，不少網友以「特斯拉信仰者」或「木頭姐信仰者」自居，除了直接投資方舟投資旗下ETF，也追蹤伍德旗下個股報告及公開的投資組合。

《Gooaye 股癌》主持人謝孟恭，經常在臉書粉絲團分享投資美股及科技股的心得。（圖／翻攝自股癌Gooaye臉書）

Podcast節目冠軍《Gooaye 股癌》主持人謝孟恭，面對菜雞網友提問如何買美股及科技股時，多次建議先從VOO或QQQ這兩大ETF起步，前者追蹤美國S&P500指數，後者鎖定那斯達克前100大科技股。

YouTube頻道「Ｍ觀點」創辦人（左）認為，SPY、QQQ及ARKK等3檔ETF可作為簡易的平民版投資組合。（圖／翻攝自Miula臉書）

專注科技產業巨頭的YouTube頻道「M觀點」創辦人Miula也建議新手網友從指數ETF著手，他自創的兩種指數「Easy10簡單+」和「TechGiants 25科技巨頭25」也納入ETF，更平民的版本則是SPY、QQQ及ARKK三檔ETF，配置比例依序為50％、45％及5％。

長期研究美股的部落客「市場先生」提醒，投資ETF仍有風險，「每檔ETF都有淨值，為投資市價的總和，因為在股票市場上交易，所以有市價；一檔好的ETF，淨值跟市價愈接近愈好，表示其追蹤誤差愈小。」市價高於淨值就是溢價，反之則是折價，一般台股ETF溢折價在2％以內，美股ETF則是正負0.5％。

除了複委託交易，想投資美股的民眾，也可選擇透過FIRSTRADE（圖）、TD德美利與嘉信理財等海外券商進場。（圖／翻攝自FIRSTRADE官網）

(中時新聞網)