美髮師酒駕撞死名嘴黃暐瀚的7旬母親。（資料照片／陳淑芬台中傳真）

媒體人黃暐瀚的母親，5日凌晨3點多在台中市遭酒駕男衝撞身亡，再次引發各界譴責酒駕者。台北市長柯文哲昨(6日)在臉書發文，8年前學生被酒駕者撞上，即使他是外科急重症專家，卻束手無策。對此，黃暐瀚留言回應，「願台灣不再有酒駕，願不再有人因酒駕而傷亡」。他的回應曝光後，不少網友都感到相當心疼，並要他好好保重。

柯文哲6日在臉書寫下，身為黃暐瀚的朋友，當聽到黃在聽聞噩耗後，還強忍悲痛把節目主持完，讓人更難過。柯認為，酒駕是對生命的蹂躪與藐視，毫無道德可言；他說，八年前的五月，學生被酒駕者撞上、身受重傷，自己是外科急重症專家，也是束手無策、無力回天。

柯文哲說，擔任台北市長後，這幾年台北市做了很多努力，除了加強路檢取締，也協同聯合醫院與台北地檢署，積極治療酒癮累犯，酒駕肇事數據有下降、但還不夠，「我們不想再看見，有人需要承擔酒駕奪走親人的痛苦。讓我們一起繼續努力，拒絕酒杯裡的謀殺」。

貼文曝光後，黃暐瀚留言寫下，「謝謝市長，謝謝我的朋友，阿北。願台灣不再有酒駕，願不再有人，因酒駕而傷亡。真的真的不希望再看到了」。不少網友也紛紛為黃暐瀚加油，並留言表示「節哀，保重」、「一起為無酒駕的未來加油」、「你的痛、無奈，我懂」、「永遠支持你」。

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(中時新聞網)