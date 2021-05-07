今天大聯盟傳出了一個震驚消息，那就是天使隊決定釋出傳奇球星普侯斯(Albert Pujols)，大聯盟官網記者范森（Mark Feinsand）最早報導天使釋出普侯斯消息，天使隨後證實了。天使發聲明中表示，「很驕傲在2011年與他簽下合約，且為在他名人堂生涯中，有近一半時間是穿天使球衣而感到榮幸。普侯斯在球場上歷史成就，激勵了世界各地運動員，讓我們知道什麼叫做真正的球星。自從2001年度獲得年度最佳新人後，普侯斯和他的老婆捐資源給全世界無數慈善機構。感謝整個普侯斯家族。」
今年41歲的普侯斯自2011與天使簽下10年2.54億美元的大約後，今年是合約最後一年，很可惜無法與球隊走完最後一年約，接下來他可能得等待其他球隊邀約或是另闢蹊徑，普侯斯生涯進過10次明星賽、得到3次國聯年度MVP、囊括2009年及2010年國聯全壘打王、2010年國聯打點王、2003年國聯安打王及打擊王，生涯最強時期是在紅雀效力期間，而本季24場出賽有17支安打，包括5支全壘打。
而專家也為普侯斯模擬出生涯後續，列出幾支可能網羅普侯斯的球隊，文內說道：「41歲的他打擊三圍是.198 / .250 / .372，目前任何一支球隊都能簽下他，按聯盟最低工資比例分配。一旦他進入市場，這裡有五支球隊可能會感興趣！」
其中包含白襪，白襪教練拉魯薩(La Russa)與他在紅雀隊合作了11年，以他們的交情有可能再續前緣，接著是紅人，紅人當家打者瓦托(Joey Votto)受傷將缺陣數週，普侯斯會是一個不錯的頂替人選，第三是印地安人，他們低迷的打擊率需要普侯斯，以底薪價格簽下他或許划得來，而洋基在渥特(Luke Voit)受傷期間也可以招募普侯斯來暫時頂替，最後是老東家紅雀，能回到生涯起點退休何不是一件最美好的事呢？
(中時新聞網)
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