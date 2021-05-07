今天大聯盟傳出了一個震驚消息，那就是天使隊決定釋出傳奇球星普侯斯(Albert Pujols)，大聯盟官網記者范森（Mark Feinsand）最早報導天使釋出普侯斯消息，天使隨後證實了。天使發聲明中表示，「很驕傲在2011年與他簽下合約，且為在他名人堂生涯中，有近一半時間是穿天使球衣而感到榮幸。普侯斯在球場上歷史成就，激勵了世界各地運動員，讓我們知道什麼叫做真正的球星。自從2001年度獲得年度最佳新人後，普侯斯和他的老婆捐資源給全世界無數慈善機構。感謝整個普侯斯家族。」

My friend @CaseyStern made a compelling case on @MLBNetworkRadio for the Mariners to sign Albert Pujols. Young team, Evan White struggling at the plate, and you’d think Pujols would love to get some shots against the Angels. Plus GM Jerry Dipoto was the one who signed him w/ LAA. — Mark Feinsand (@Feinsand) May 6, 2021

今年41歲的普侯斯自2011與天使簽下10年2.54億美元的大約後，今年是合約最後一年，很可惜無法與球隊走完最後一年約，接下來他可能得等待其他球隊邀約或是另闢蹊徑，普侯斯生涯進過10次明星賽、得到3次國聯年度MVP、囊括2009年及2010年國聯全壘打王、2010年國聯打點王、2003年國聯安打王及打擊王，生涯最強時期是在紅雀效力期間，而本季24場出賽有17支安打，包括5支全壘打。

The #Angels announced today that the Club has designated Albert Pujols for assignment. pic.twitter.com/SCRz78kXcf — Los Angeles Angels (@Angels) May 6, 2021

而專家也為普侯斯模擬出生涯後續，列出幾支可能網羅普侯斯的球隊，文內說道：「41歲的他打擊三圍是.198 / .250 / .372，目前任何一支球隊都能簽下他，按聯盟最低工資比例分配。一旦他進入市場，這裡有五支球隊可能會感興趣！」

其中包含白襪，白襪教練拉魯薩(La Russa)與他在紅雀隊合作了11年，以他們的交情有可能再續前緣，接著是紅人，紅人當家打者瓦托(Joey Votto)受傷將缺陣數週，普侯斯會是一個不錯的頂替人選，第三是印地安人，他們低迷的打擊率需要普侯斯，以底薪價格簽下他或許划得來，而洋基在渥特(Luke Voit)受傷期間也可以招募普侯斯來暫時頂替，最後是老東家紅雀，能回到生涯起點退休何不是一件最美好的事呢？

(中時新聞網)