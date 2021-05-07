桃園正發大樓火警釀成28死慘劇，成為當地有名的「猛鬼大樓」，連香港靈異節目前往拍攝時，都被裡頭的陰氣嚇得落荒而逃。過去一名男高中生和同學結伴到廢墟探險，不僅在內部看見小孩身影閃過，還聽見周圍傳來哀怨哭聲，說著「我想回家」，最後甚至遭怨靈攻擊，種種無法解釋的現象，讓他至今仍心有餘悸。

男網友在臉書社團「靈異公社」分享恐怖經歷，他當時在桃園讀夜校，某天下課後和同學一起吃宵夜，回程時剛好經過正發大樓，一時興起決定找時間到裡面一探究竟；探險當天，2人帶著金紙和祭品，先供俸1樓門口的牌位，擲茭取得同意後，便魚貫走進大樓內部，雖然眼前一片荒蕪，空氣卻格外凝重。

當原PO和朋友準備上2樓時，周圍突然傳出詭異聲響，接著一道小孩身影從樓梯間閃過，把2人嚇得寒毛直豎，原想直接往回走，卻被一股無形的力量推向前，一直來到了傷亡最慘重的女廁，「當我們一到達廁所，聲音停止了，映入眼簾的是殘破不堪的空間，到處都是被大火燻黑的牆壁，以及破損嚴重的馬桶和殘破不堪的木門」。

華國大戲院曾是桃園市繁華指標。

就在此時，一塊磁磚無預警砸下，嚇得男網友和朋友呆若木雞，後來2人發現地上有焚燒金紙的痕跡，決定就地祭拜，試圖和好兄弟溝通，但不管他問什麼問題，始終擲不到茭，直到問了「你們是不是想回家？」才終於出現聖茭，「這時我和朋友同時聽到一聲很哀怨、彷彿在哭的聲音說：我想回家」。

短暫祭拜後，2人繼續往樓上進發，不料原PO突然被倒下木材砸中，「這時我又重新拿出十塊擲筊並且問說，這是不是警告我們不要再往上走了？聖杯。是因為樓上有更兇的存在？聖杯」；沒想到，男網友偏偏不信邪，堅持到4樓繼續探險，結果才剛上樓，就赫見身後有顆面目猙獰的鬼頭，這才趕緊逃出大樓。

心情稍微平復後，2人隨即前往土地公廟拜拜，「只是我們狼狽不堪地到土地公廟稟告事情的時候…突然一種眩暈感覺我倒地睡著…這時在夢境中土地公顯靈跟我說，你被跟了都不知道，還傻傻的」；幸運的是，2人拜拜完、收過驚後，事件也安然落幕，但一想起當時的恐怖經歷，至今仍讓原PO印象深刻。

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(中時新聞網)