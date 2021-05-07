台灣正面臨五十多年來降雨最少的一年，中南部多處水庫乾涸見底，苗栗、台中、彰化、台南等縣市部分地區已開始進行限水措施，台中市甚至開挖地下水為市民緩解燃眉之急，節水、儲水，已成為全民共同的課題！尤其影響生活飲食上的洗菜、洗碗，如何洗得乾淨不至於將病菌吃下肚，又能兼顧節省用水，真是令人傷腦筋。

(圖/今健康提供)

祖先們的古早智慧在洗碗時使用黃豆粉、苦瓜粉、麵粉等粉末先灑在碗盤上吸附油汙，再以少量清水沖掉即可，而且取用方便；但植物粉末（黃豆粉、苦瓜粉、麵粉…等）本身含磷、纖維質較高，若長期、大量使用，確實可能會造成河川優養化、堵塞水管的風險。

「優養化」的原理是帶有「磷離子」的物質排放到河川成為藻類、微生物的食物，滋生大量藻類覆蓋於水面上，導致生活在水裡的魚蝦缺氧而死亡。黃豆粉含磷量雖不高，每100公克大約只有250毫克，日常洗碗用量其實不算多，即便殘留吃下肚也不會超過磷每日最高攝取量800毫克，只是倘若全國人民都在用，積沙成塔，難免會對環境造成汙染，歐盟自2013年起嚴格限制洗衣粉、洗衣精的磷酸鹽含量幾乎降到零，也是同樣的道理。

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另外，因植物與生俱來纖維多，本就不易溶解，所以多吃蔬菜可以幫助排便，同樣的邏輯，植物磨成粉末後纖維也不會消失，在不溶於水的情況下也就容易沾附、堆積於水管壁，長此以往自然會影響排水，若非不得已而為之，不是很建議使用這種方式。

就洗碗替代方案而言，小蘇打粉可能會比植物粉末來得好一些，使用方式很簡單，只要取適量小蘇打粉加水，將杯碗瓢盆浸泡於小蘇打水中30~60秒左右，簡單搖晃、搓洗後，連長年殘留頑固的茶漬都能有效去除。

小蘇打屬於弱鹼性粉末，具有侵蝕性，所以用來清洗杯碗瓢盆之類的「硬物」很好用，但如果用於軟性的物質，像是洗菜，就要特別注意用法用量，使用過多或是浸泡太久，容易腐蝕蔬菜的纖維，讓菜軟掉不清脆。

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●使用小蘇打粉正確洗菜方式：

步驟一：先取適量小蘇打粉丟入水中溶解

步驟二：將蔬菜浸泡於小蘇打水中約10~15秒後拿起

步驟三：用清水沖洗乾淨

洗碗原理主要是運用外力破壞油汙結構，能與碗盤分離，「去汙力」是重點，無論使用洗碗精、黃豆粉、小蘇打水，若無法確實去除污垢，使用清水沖洗乾淨避免殘留，就無法達到洗碗的目的，試想，黃豆粉夾雜油汙沒沖乾淨吃下肚也很噁心，再天然也是髒污。

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洗碗精是化學物品、植物粉末有環境汙染問題、小蘇打有腐蝕性，就連人工造雨（發射到空中的雨彈運用碘化銀來增加凝結水氣）也避免不了殘留的碘化銀成分，無論哪一種都無法面面俱到，少量不至於有害，關鍵在有限的水源時，選擇最有效的方式，「適量」不過量，才能與大自然和平共處。

(中時新聞網)